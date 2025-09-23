Franța cere Chinei eliberarea jurnalistei condamnate pentru relatările despre Covid-19

Franța a cerut marți Chinei să o elibereze „imediat” pe jurnalista cetățean chinez Zhang Zhan, condamnată din nou după ce a publicat informații despre modul în care autoritățile au gestionat pandemia de Covid-19, potrivit unor ONG-uri.

„Franța a aflat cu consternare de noua condamnare la patru ani de închisoare pentru provocare la tulburări a lui Zhang Zhan, fostă avocată și jurnalistă care a documentat modul în care autoritățile chineze au gestionat pandemia de Covid-19”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe.

„Alături de partenerii săi europeni, Franța cere eliberarea ei imediată”, a adăugat acesta, denunțând și faptul că „diplomații străini nu au fost autorizați să asiste la audiere, deși legea chineză permite acest lucru”. Un grup de șapte diplomați din țări europene și nord-americane, care ceruseră să asiste la proces, au fost respinși de la tribunalul din Shanghai pe motiv că actele lor nu erau în regulă, relata AFP vineri.

Autoritățile chineze nu au confirmat condamnarea. În 2020, Zhang Zhan a documentat cu filmări realizate pe telefon răspunsul Chinei la Covid-19 în Wuhan, epicentrul pandemiei, și a acuzat că măsurile sanitare încălcau drepturile omului.

Ulterior, ea a fost arestată și condamnată la sfârșitul aceluiași an la patru ani de închisoare pentru „provocare la tulburări”, o terminologie adesea folosită împotriva disidenților, înainte de a fi eliberată în mai 2024. În august 2024, a fost din nou reținută pentru „răspândirea de informații false care au adus grave prejudicii imaginii naționale”, potrivit ONG-ului Reporteri Fără Frontiere.