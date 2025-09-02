Franța: Partidul Adunarea Națională nu își schimbă poziția față de moțiunea de cenzură

Luni, prim-ministrul francez, Francois Bayrou a demarat o serie de consultări cu partidele politice pentru a evita prăbușirea guvernului său.

Consultarea cu reprezentanții Adunării Naționale nu a avut efectele scontate. În urma întâlnirii, președintele partidului, Jordan Bardella a anunțat: „Miracolul nu s-a întâmplat, întâlnirea de astăzi nu va schimba poziția Adunării Naționale”.

Marine Le Pen a declarat: „Avem încredere în acest guvern? Răspunsul este nu, nu avem. El (premierul Bayou – n.r.) a ales să apese butonul de evacuare și apoi să conducă consultările. Dacă ar fi vrut cu adevărat să vorbească serios, ar fi început negocierile încă din iulie”.

Le Pen a mai adăugat că următorul premier trebuie să se distanțeze de președintele Macron pentru a avea succes, criticând politicile președintelui pe care le-a calificat drept „toxice”.

Liderii partidului de extremă dreapta au subliniat că bugetul de austeritate propus de guvern nu respectă direcțiile partidului privind cheltuielile legate de imigrație și contribuțiile la Uniunea Europeană.

Președintele Emmanuel Macron a început deja consultările privind un înlocuitor al lui Francois Bayrou.