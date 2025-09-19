Franța suspendă cooperarea antiteroristă cu Mali și declară persona non grata doi diplomați

Franța și-a suspendat cooperarea antiteroristă cu Mali și a ordonat celor doi diplomați africani să părăsească teritoriul său, ca răspuns la arestarea unui agent diplomatic francez la Bamako în august, a declarat vineri o sursă diplomatică franceză pentru AFP.

Cei doi diplomați, membri ai ambasadei și consulatului Mali din Paris, au fost „declarați persona non grata și au termen până sâmbătă pentru a părăsi țara”, a spus sursa.

Pe 15 august, miliarii care conduc Mali au anunțat arestarea unui cetățean francez suspectat că lucrează pentru „serviciul francez de informații”. Francezii au respins acuzațiile acuzând Mali că „încalcă în mod deliberat una dintre regulile fundamentale ale dreptului internațional”.

Confruntată cu o profundă criză de securitate din 2012, alimentată în special de organizațiile afiliate Al-Qaeda și Statului Islamic, precum și de grupările criminale locale, țara africană este condusă de o junta militară care a ajuns la putere după două lovituri de stat în 2020 și 2021.

Autoritățile din Mali s-au îndepărtat de partenerii lor occidentali, în special de Franța, pentru a se orienta politic și militar către Rusia. Totuși, serviciile secrete din Mali și Franța au continuat să colaboreze în lupta împotriva teroriștilor.