Franța: un blazon islamizat, cu un miel decapitat și o cruce ruptă, pus în vânzare ca suvenir

Pe imagine, floarea de crin – simbolul tradițional al Franței – este înlocuită cu o semilună islamică, mielul reprezentat pe blazon apare decapitat, iar crucea creștină pe care o poartă este ruptă.

Designul a fost semnalat inițial de studenți ai sindicatului UNI – organizație studențească de dreapta din Franța – care au calificat imaginea drept „un trofeu al urii antifranceze și anticreștine”.

„O tutungerie din centrul orașului Rouen vinde blazoane sub forma unei semiluni islamice, a unui miel decapitat și a unei cruci creștine rupte. Nu este o glumă sau o parodie – este o reprezentare rudimentară a moștenirii noastre”, au transmis studenții pe X, citați de Le Figaro.

„Provocare intolerabilă”

„Această marfă este o provocare intolerabilă. Blazonul unui oraș nu este un suport care poate fi profanat pentru a flata ideologii sau pentru a provoca polemici”, au comunicat duminică studenții. De asemenea, ei au cerut „retragerea imediată și definitivă a acestor magneți de la vânzare de către administratorul unității vizate, precum și o poziție oficială a autorităților locale pentru a proteja utilizarea și integritatea imaginii și a blazonului orașului Rouen”.

„Cine a profanat blazonul?”

Cazul a atras reacții și din partea politicinilor francezi. Un deputat al partidului de extremă dreapta Rassemblement National, Robert Le Bourgeois, a calificat situația drept „un act foarte îngrijorător” și a cerut explicații.

„Cum și de către cine a fost posibilă o asemenea profanare a blazonului capitalei noastre regionale și a simbolurilor creștine?”, a a transmis deputatul la o zi după apariția cazului, anunțând că va sesiza procurorul.

Tipografia: eroarea unui fost stagiar

Ulterior, tipografia care a realizat produsul a invocat o eroare, punând situația pe seama „unui fost stagiar” și prezentând scuze „locuitorilor din Rouen, orașului și tuturor celor care s-au simțit provocați sau răniți de această imagine”. Reprezentanții au precizat că obiectele vor fi „retrase și distruse”.

Procurorul, sesizat pentru profanarea blazonului

Deputatul a considerat însă explicația insuficientă: „Trebuie să știm în ce scop acest designer a realizat acest blazon. Am așteptat 24 de ore și, văzând că primarul nu reacționează, depun o sesizare”. Acesta a adăugat că „nu putem subestima astfel de fapte”, făcând referire la atentatul din 2016 în care un preot catolic a fost ucis de doi extremiști islamiști.