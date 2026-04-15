Franța: un blazon islamizat, cu un miel decapitat și o cruce ruptă, pus în vânzare ca suvenir

Un suvenir vândut într-un oraș din nordul Franței a provocat numeroase critici, întrucât prezintă o versiune modificată a blazonului local, cu simboluri religioase alterate.
sursa foto: X
Maria Miron
15 apr. 2026, 18:12, Știri externe

Pe imagine, floarea de crin – simbolul tradițional al Franței – este înlocuită cu o semilună islamică, mielul reprezentat pe blazon apare decapitat, iar crucea creștină pe care o poartă este ruptă.

Designul a fost semnalat inițial de studenți ai sindicatului UNI – organizație studențească de dreapta din Franța – care au calificat imaginea drept „un trofeu al urii antifranceze și anticreștine”.

„O tutungerie din centrul orașului Rouen vinde blazoane sub forma unei semiluni islamice, a unui miel decapitat și a unei cruci creștine rupte. Nu este o glumă sau o parodie – este o reprezentare rudimentară a moștenirii noastre”, au transmis studenții pe X, citați de Le Figaro.

„Provocare intolerabilă”

„Această marfă este o provocare intolerabilă. Blazonul unui oraș nu este un suport care poate fi profanat pentru a flata ideologii sau pentru a provoca polemici”, au comunicat duminică studenții. De asemenea, ei au cerut „retragerea imediată și definitivă a acestor magneți de la vânzare de către administratorul unității vizate, precum și o poziție oficială a autorităților locale pentru a proteja utilizarea și integritatea imaginii și a blazonului orașului Rouen”.

„Cine a profanat blazonul?”

Cazul a atras reacții și din partea politicinilor francezi. Un deputat al partidului de extremă dreapta Rassemblement National, Robert Le Bourgeois, a calificat situația drept „un act foarte îngrijorător” și a cerut explicații.

„Cum și de către cine a fost posibilă o asemenea profanare a blazonului capitalei noastre regionale și a simbolurilor creștine?”, a a transmis deputatul la o zi după apariția cazului, anunțând că va sesiza procurorul.

Tipografia: eroarea unui fost stagiar

Ulterior, tipografia care a realizat produsul a invocat o eroare, punând situația pe seama „unui fost stagiar” și prezentând scuze „locuitorilor din Rouen, orașului și tuturor celor care s-au simțit provocați sau răniți de această imagine”. Reprezentanții au precizat că obiectele vor fi „retrase și distruse”.

Procurorul, sesizat pentru profanarea blazonului

Deputatul a considerat însă explicația insuficientă: „Trebuie să știm în ce scop acest designer a realizat acest blazon. Am așteptat 24 de ore și, văzând că primarul nu reacționează, depun o sesizare”. Acesta a adăugat că „nu putem subestima astfel de fapte”, făcând referire la atentatul din 2016 în care un preot catolic a fost ucis de doi extremiști islamiști.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
Șeful ITM care a venit cu un Lamborghini la muncă a fost demis de ministrul Muncii. Gândul publică ordinul de demitere
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Avioane românești de luptă au interceptat o aeronavă rusească: „Zbura fără contact radio cu organele de trafic aerian”
Libertatea
Tabel exclusiv pentru femei | Ce pensie vei avea, în funcție de data nașterii și de stagiul complet de cotizare
CSID
De ce sunt furate catalizatoarele auto și cum te poți proteja. Ce model de autoturism este cel mai vizat de hoți
Promotor