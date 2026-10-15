FT: SUA propun deblocarea unor active rusești pentru reluarea negocierilor de pace în Ucraina

Statele Unite au propus ca țările europene să deblocheze o parte din activele suverane rusești înghețate după invadarea Ucrainei și să le transfere într-un mecanism supravegheat de Washington, într-o încercare de relansare a negocierilor de pace, relatează Financial Times (FT).

Propunerea a fost prezentată săptămâna trecută, în cadrul unor discuții desfășurate la Miami între negociatorii pentru pace ai președintelui Donald Trump și reprezentanți ai Ucrainei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, Uniunii Europene și NATO, potrivit a patru persoane informate despre întâlnire.

Statele Unite au sugerat mai multe modalități de deblocare a activelor, inclusiv transferarea acestora într-un nou vehicul financiar cu scop special, supravegheat de Washington.

Un oficial american a declarat că utilizarea activelor rusești înghețate a fost discutată în cadrul negocierilor pentru un acord de pace cuprinzător, iar mecanismele prin care acestea ar urma să fie deblocate și destinația fondurilor sunt încă în discuție.

Oficialul a adăugat că au fost avansate numeroase idei privind modul în care activele înghețate ale Moscovei ar putea fi utilizate după încheierea războiului.

Oficiali ucraineni implicați în negocierile de pace au precizat că subiectul fusese discutat și la întâlnirile anterioare cu reprezentanții americani.

Europenii au respins propunerea prezentată de Witkoff și Kushner

Delegații europeni au respins planul prezentat de emisarul special american Steve Witkoff și de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Propunerea a provocat însă îngrijorare în capitalele europene și la Kiev, ridicând întrebări despre intențiile Statelor Unite și despre abordarea lor foarte diferită în ceea ce privește presiunile exercitate asupra Moscovei pentru a pune capăt invaziei Ucrainei.

Aliații occidentali au înghețat aproximativ 260 de miliarde de euro din activele statului rus în 2022, ca răspuns la invazia pe scară largă ordonată de Vladimir Putin. Cea mai mare parte a acestei sume se află în Uniunea Europeană.

Ucraina a primit un împrumut de 45 de miliarde de euro din partea statelor G7, finanțat prin veniturile generate de dobânzile aferente activelor rusești imobilizate în UE.

Cu toate acestea, numeroase capitale europene se opun utilizării activelor propriu-zise, invocând preocupări juridice.

Deblocarea activelor ar necesita acordul tuturor statelor UE

La sfârșitul anului trecut, liderii Uniunii Europene s-au angajat să utilizeze activele pentru reconstrucția Ucrainei în cazul în care Rusia nu va plăti despăgubiri de război.

Orice decizie privind deblocarea acestora ar necesita însă consensul celor 27 de state membre ale UE, o perspectivă considerată puțin probabilă.

O propunere similară privind activele înghețate fusese inclusă, în urmă cu un an, în planul de pace în 28 de puncte al administrației Trump, dar nu a obținut sprijinul necesar.

Kievul și unele state europene au cerut ca activele înghețate să fie utilizate pentru sprijinirea Ucrainei.

Oficialul american a declarat că Washingtonul a solicitat Kievului să prezinte o propunere privind modul în care ar urma să fie cheltuite fondurile, indiferent de sursa acestora.

De asemenea, Statele Unite au cerut Ucrainei să colaboreze cu Banca Mondială pentru implementarea unor reforme destinate combaterii corupției și asigurării responsabilității în gestionarea banilor.

Kremlinul cere recuperarea activelor rusești înghețate

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, potrivit presei de stat ruse, că Moscova va face „toate eforturile posibile pentru a obține returnarea activelor furate”.

„Aceasta include activități juridice, procese în instanță și urmăriri penale”, a precizat Peskov.

Oficialii europeni prezenți la întâlnirea de la Miami s-au opus atât cedării controlului asupra activelor, cât și returnării unei părți din acestea către Moscova, potrivit persoanelor familiarizate cu discuțiile.

„Li s-a spus că acest lucru pur și simplu nu se va întâmpla”, a declarat una dintre surse.