Funcţionarii FBI concediaţi dau în judecată administraţia Trump

Casa Albă a exercitat o influenţă extraordinară asupra deciziilor FBI, impunând teste de loialitate politică şi ordonând direct concedierea agenţilor vizaţi de preşedintele Trump şi aliaţii săi, potrivit unui proces intentat miercuri de trei foşti oficiali ai biroului care au acuzat administraţia că i-a concediat ilegal.

Procesul de amploare, intentat la Curtea Federală de District din Washington, oferă o descriere tulburătoare a ceea ce descrie ca eforturi ale principalilor consilieri ai lui Trump de a lipsi biroul de independenţa sa de un secol. Acesta prezintă un portret neflatant al directorului FBI, Kash Patel, ca intermediar care execută ordinele înalţilor oficiali ai Departamentului Justiţiei şi ai Casei Albe, inclusiv Stephen Miller, consilierul principal al domnului Trump în materie de politică internă.

Foştii oficiali care au intentat procesul – Brian J. Driscoll Jr., Steven J. Jensen şi Spencer L. Evans – au ocupat odată funcţii de conducere în cadrul FBI. Ei l-au acuzat pe Patel că i-a concediat ca parte a „unei campanii de răzbunare” pentru „incapacitatea lor de a demonstra loialitate politică suficientă”.

„Patel nu numai că a acţionat ilegal, dar a ales în mod deliberat să acorde prioritate politizării FBI în detrimentul protejării poporului american”, se arată în proces.

Un purtător de cuvânt al FBI nu a făcut imediat niciun comentariu. Un purtător de cuvânt al procurorului general Pam Bondi, care a fost numită împreună cu Patel ca pârâtă, nu a făcut niciun comentariu.

Pe parcursul a 68 de pagini, procesul descrie relatări nemairaportate anterior despre persoane cheie numite de Trump, printre care Patel, Miller şi Emil Bove III, un fost înalt funcţionar al Departamentului Justiţiei numit recent judecător la curtea federală de apel. New York Times nu a putut verifica în mod independent unele dintre aceste relatări, deşi ele adaugă noi detalii despre concedierile şi demiterile din cadrul agenţiei.

Procesul îi descrie pe Patel şi pe adjunctul său principal, Dan Bongino – persoane influente de dreapta, cu mult mai puţină experienţă decât oricare dintre predecesorii lor – ca fiind personaje aproape caricaturale, mai interesate de reţelele sociale sau de distribuirea de „monede provocatoare” supradimensionate decât de conducerea operaţiunilor zilnice ale agenţiei naţionale de aplicare a legii.

Cei trei foşti oficiali îl acuză în mod repetat pe Patel de ceea ce, în opinia lor, este un păcat capital al conducerii biroului: refuzul de a apăra agenţii de teren care fac ca biroul să funcţioneze.