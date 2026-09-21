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Garda Revoluționară din Iran amenință că va viza noi ținte în cazul unui atac american

Garda Revoluționară iraniană a amenințat luni că va viza „noi ținte” cu „noi arme” în cazul unui atac american, au precizat reprezentanții formațiunii paramilitare într-un comunicat.
Garda Revoluționară din Iran amenință că va viza noi ținte în cazul unui atac american
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
21 sept. 2026, 10:44, Știri externe
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Garda Revoluționară a anunțat luni că va schimba strategia dacă Iranul va fi atacat iar de armata SUA. „În cazul unui nou atac, vor exista schimbări semnificative în apărarea și contraofensiva noastră”, au scris ei, referindu-se la „o schimbare a geografiei războiului” și la „o schimbare a armelor și echipamentului militar utilizat”, relatează Le Figaro.

Garda Revoluționară, puternica forță armată a Iranului, a emis în mod regulat acest tip de avertisment de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu și în special în ultimele zile. „Vom folosi arme noi, cu capabilități noi, pe câmpul de luptă, iar lumea va fi surprinsă”, au declarat ei.

Sâmbătă, Comandamentul Central Întrunit al Iranului a declarat că, potrivit informațiilor lor, Statele Unite au „decis încă o dată să ia măsuri împotriva Iranului islamic, cu aprobarea anumitor țări din regiune”. După mai bine de șase luni de război între Statele Unite și Iran, negocierile au stagnat, iar conflictul s-a extins acum în  Yemen și Arabia Saudită.

Schimburile de atacuri dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat din nou la sfârșitul lunii august, după o lună de calm, în special în  strâmtoarea strategică Ormuz, deși se pare că s-au diminuat recent.

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