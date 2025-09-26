Gaza ar putea fi condusă de Tony Blair, fostul prim-ministru al Marii Britanii. Discuții la nivel înalt

Se pare că fostul premier britanic a purtat discuții la nivel înalt cu toate părțile implicate în planificarea războiului și privind viitorul post-conflict al teritoriului palestinian.

În centrul celei mai recente propuneri – discutată de președintele american Donald Trump și liderii arabi la ONU săptămâna aceasta – se află ideea ca Gaza să fie condusă de un organism de tranziție cu sprijinul ONU și al țărilor din Golf, înainte de a fi returnată controlului palestinian.

O propunere despre care se spune că a câștigat sprijin la Washington este ca Tony Blair să conducă această autoritate, deși biroul său a declarat că nu va sprijini nimic în cazul în care oamenii din Gaza ar fi strămutați

Tony Blair a participat la o întâlnire la Casa Albă cu Trump în august pentru a discuta planurile pentru Gaza postbelică, pe care trimisul american pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, le-a descris ca fiind „foarte cuprinzătoare” – deși nu s-au dezvăluit prea multe despre întâlnire.

Tony Blair și implicarea în Palestina

Fostul prim-ministru a fost trimis pentru Orientul Mijlociu al Cvartetului de puteri internaționale (SUA, UE, Rusia și ONU) timp de câțiva ani, după ce a părăsit funcția în 2007. S-a concentrat pe dezvoltarea economică a Palestinei și pe crearea condițiilor pentru o soluție cu două state.

În calitate de prim-ministru, el a luat decizia de a angaja forțe britanice în războiul din Irak din 2003, decizie care a fost aspru criticată în ancheta oficială privind conflictul, care a constatat că acesta a acționat pe baza unor informații eronate, fără a avea certitudine cu privire la producerea de arme de distrugere în masă acolo.

Rapoartele despre discuțiile despre implicarea sa într-o autoritate tranzitorie pentru Gaza vin după ce președintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat joi că este pregătit să colaboreze cu Trump și alți lideri mondiali pentru a implementa un plan de pace cu două state.

Abbas a subliniat respingerea unui viitor rol de guvernare pentru Hamas în Gaza și a cerut dezarmarea acesteia.

La începutul acestei săptămâni, Regatul Unit a recunoscut oficial statul Palestina, alături de Canada și Australia. Mai multe țări au urmat acest exemplu, inclusiv Franța și Danemarca, în timp ce Israelul și SUA au criticat această mișcare ca fiind o recompensă pentru Hamas.