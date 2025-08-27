Germania lansează o campanie pentru atragerea de noi recruţi în armată

Cancelarul Friedrich Merz şi ministrul Apărării, Boris Pistorius, au prezentat un nou sistem de serviciu militar menit să facă armata mai atractivă pentru tineri, prin salarii şi condiţii mai bune, programe flexibile de instruire şi posibilitatea de a servi pe perioade mai scurte.

Începând din 2026, tinerii de 18 ani vor primi chestionare privind disponibilitatea de a se înrola, iar din 2027, băieţii vor fi supuşi unor controale medicale obligatorii, fără a fi însă obligaţi să se înroleze.

Germania vizează creşterea numărului de militari activi de la 181.000 la 260.000 şi consolidarea rezervei la 200.000.

În interiorul guvernului condus de Friedrich Merz, tema sporirii apărării a fost o temă de dezbatere. O parte dintre conservatori cer revenirea rapidă la serviciul militar obligatoriu, în timp ce social-democraţii insistă că infrastructura actuală nu permite acest pas.

Un aliat al creştin-democratului, Friedrich Merz, Markus Söder, cancelarul Bavariei a a avertizat că apelurile la voluntariat nu vor fi suficiente şi a declarat că planul propsu este „primul pas în direcţia potrivită”.