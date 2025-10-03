Germania marchează 35 de ani de la reunificare. Germanii se simt tot mai divizați

Pe 3 octombrie 1990, Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană s-au unit oficial, la mai puțin de un an după căderea Zidului Berlinului și revoluția pașnică din RDG.

Reunificarea a fost posibilă prin acordul internațional cunoscut sub numele de „Tratatul 2+4”, încheiat între cele două state germane și puterile învingătoare din Al Doilea Război Mondial: Statele Unite, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța.

Cancelarul Helmut Kohl a devenit figura simbolică a reunificării, iar 3 octombrie a fost proclamată Ziua Unității Germane, sărbătoare națională. Totuși, procesul de integrare a landurilor estice a fost dificil: industrii întregi s-au prăbușit, milioane de locuri de muncă au dispărut, iar migrația masivă către Vest a remodelat societatea germană.

Astăzi, Germania este a treia economie a lumii și un actor-cheie în Uniunea Europeană și NATO. Cu toate acestea, decalajele economice și sociale dintre Est și Vest nu au dispărut complet, iar sondaje recente arată că percepția diviziunii persistă.

Steinmeier: Să nu permitem ca democrația noastră să fie și mai mult deteriorată

La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, președintele federal Frank-Walter Steinmeier a făcut apel la toți, din Est și din Vest, să stea în apărarea democrației.

El s-a arătat îngrijorat de faptul că „centrul politic, nu doar, dar mai ales în Estul țării noastre, are din ce în ce mai puțin sprijin”, a declarat șeful statului la Berlin. „Să nu permitem ca democrația noastră să fie și mai mult deteriorată. Să îi facem față”.

În momentul reunificării, în urmă cu 35 de ani, atmosfera era una exuberantă, dar astăzi situația este cu totul alta, a spus Steinmeier. „Mulți oameni sunt îngrijorați, iar aceste îngrijorări merită să fie luate în serios”.

El a făcut referire și la greutățile transformărilor din fosta Germanie de Est, care continuă să își facă simțite efectele până astăzi.

„Dar nu ar trebui oare să luăm astăzi o pauză, cu prilejul celor 35 de ani de la reunificarea Germaniei, și să reflectăm la ceea ce am realizat în acest timp?”, a întrebat Steinmeier. „Germania unită este o țară puternică în mijlocul Europei, un partener respectat în lume”.

La 35 de ani de la reunificare, germanii sunt tot mai divizați

Un nou sondaj sugerează că țara se simte tot mai divizată. La nivel național, 61% dintre respondenți au declarat că nu cred că Germania devine mai unită. În fosta Germanie de Est, procentul urcă la 75%.

Sondajul a fost comandat de Fundația pentru Reevaluarea Dictaturii SED, care adresează aceeași întrebare publicului încă din 2003. Timp de cincisprezece ani, între 2004 și 2019, rezultatele indicau o coeziune în creștere. În acea perioadă, ponderea celor care percepeau o unitate tot mai mare a crescut de la 28% la 52%.

Această tendință s-a inversat brusc în ultimii ani. Până în 2020, doar 47% mai simțeau o comunitate mai puternică. În 2023, proporția scăzuse la 37%, iar anul acesta a coborât din nou, până la doar 35%. În rândul respondenților din fosta Germanie de Est, cifra este de numai 25%.

Anna Kaminsky, directoarea Fundației Federale, a declarat că rezultatele „arată cât de fragil este sentimentul de unitate” în Germania.