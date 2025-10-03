Germania marchează 35 de ani de la reunificare. Merz cere o nouă coeziune în faţa provocărilor globale

Germania a sărbătorit vineri 35 de ani de la reunificare printr-o ceremonie desfăşurată în Saarland, la care au participat oficiali de rang înalt, inclusiv preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

Cancelarul Friedrich Merz a subliniat că această aniversare marchează „35 de ani de unitate în pace”, amintind de transformările aduse de căderea Zidului Berlinului şi de reconcilierea naţională.

„Pentru decenii am trăit separaţi, dar acum, în curând, vom fi trăit în aceeaşi ţară la fel de mult timp cât am trăit divizaţi”, a spus Merz, numind ziua „o ocazie festivă”.

Şeful guvernului a avertizat însă că Germania se confruntă cu noi provocări, scrie DW.

El a atras atenţia asupra formării unor alianţe de autocraţii care pun presiune pe democraţiile liberale, a schimbărilor din ordinea economică globală şi a creşterii barierelor comerciale.

„Toate acestea ne slăbesc economic”, a punctat cancelarul.

Merz a vorbit şi despre efectele migraţiei nereglementate asupra societăţii germane, recunoscând că aceasta a polarizat opinia publică şi a adâncit diviziunile.

„Anii de migraţie neregulată şi necontrolată au polarizat ţara noastră”, a spus el, îndemnând cetăţenii să aprecieze valoarea de a trăi într-o democraţie condusă de statul de drept.

„Politica, statul, guvernul îşi au responsabilitatea lor. Dar dimensiunea acestei provocări trebuie înţeleasă de fiecare cetăţean al acestei ţări”, a adăugat cancelarul.