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Gigantul petrolier american Chevron confirmă că își va extinde operațiunile în Venezuela

Gigantul petrolier Chevron confirmă că își va extinde operațiunile în Venezuela, la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a anunțat un acord ambițios pentru dezvoltarea rezervelor de petrol ale țării și acordarea Pentagonului o participație la profituri.
Gigantul petrolier american Chevron confirmă că își va extinde operațiunile în Venezuela
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
02 sept. 2026, 14:39, Economic
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Chevron a anunțat miercuri că i s-au alocat suprafețe suplimentare în zona Orinoco, unde compania are o poziție consolidată. Planurile de asociere în participațiune includ investiții de peste 7 miliarde de dolari în următorii cinci ani, dublând producția la aproximativ 600.000 de barili pe zi față de 2026, potrivit AP.

„Istoria Chevron în Venezuela se întinde pe o perioadă de peste un secol, iar poziția noastră extinsă reflectă încrederea noastră în potențialul vast de resurse al țării și în capacitatea acesteia de a concura pentru investiții în portofoliul nostru timp de decenii”, a declarat CEO-ul Mike Wirth într-un comunicat. „Cu condiții îmbunătățite și suprafețe suplimentare, consolidăm un portofoliu despre care credem că poate oferi o creștere atractivă a petrolului la costuri reduse, poate susține aprovizionarea cu energie și poate crea valoare diferențiată pe termen lung.”

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite din lume, care conțin peste 303 miliarde de barili de țiței, potrivit Buletinului Statistic Anual 2025 al OPEC. Arabia Saudită se află pe un distant loc doi, cu 267 de miliarde de barili.

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