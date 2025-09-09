Grecia: Un cutremur puternic a lovit insula Evia. A fost resimțit și în Atena

Institutul Geodinamic din Atena a declarat că seismul, cu magnitudinea de 5,2, s-a produs în largul insulei Evia, la aproximativ 50 km nord-est de Atena, la o adâncime de 10 km.

Un oficial al pompierilor a declarat pentru Reuters că până în prezent nu au existat solicitări de ajutor.

„Forțele noastre sunt în misiune pentru a verifica potențialele pagube”, a adăugat oficialul.

În prima parte a acestui an, alte cutremure au avut loc în Grecia. În luna februarie, mai multe seisme s-au produs pe insula Santorini, în urma cărora autoritățile au declarat stare de urgență.

Ulterior, în luna mai, alte seisme s-au produs în apropierea insulei Creta.