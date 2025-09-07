Greta Thunberg, despre Keir Starmer: Are datoria legală de a opri genocidul din Gaza

Activista suedeză a precizat că premierul britanic Keir Starmer trebuie să se conformeze „datoriei sale legale de a preveni un genocid”. Greta Thunberg a acordat un scurt interviu în exclusivitate pentru The Guardian, aflată pe unul dintre vasele Global Sumud Flotilla, care transportă ajutoare umanitare spre Gaza.

Greta Thunberg a declarat că a existat o „absență masivă a celor care au responsabilitatea legală de a interveni” în legea internațională și a criticat pe Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii pentru potențiala întâlnire din această săptămână alături de președintele Israelului Isaac Herzog, care va vizita Londra.

Potențiala întâlnire dintre Starmer și Herzog a fost criticată chiar și de parlamentarii din Marea Britanie, care l-au îndemnat pe Starmer să nu participe la întâlnirea care a fost programată pe miercuri.

Greta Thunberg a acuzat că Starmer se află „de partea greșită a istoriei”. „Cuvintele pe care le vom folosi pentru a descrie persoanele care se află de partea greșită a istoriei, care susțin sau comit crime de război, aceste cuvinte nu există încă, aceste insulte nu există încă, dar le vom folosi în privința persoanelor precum (n.r. – Starmer)”.

Activista precizat că tot mai mulți oameni din lume realizează ceea ce se întâmplă în Gaza și că ei refuză „să privească un genocid live”.

Thunberg, despre Starmer: se află de partea greșită a istoriei

„Am văzut civili din întreaga lume luând atitudine, dar cei care au responsabilitatea legală de a face acest lucru sunt în mare parte absenți. Aceste guverne, acești oameni aflați la putere, au o datorie legală de de a acționa în scopul prevenirii unui act de genocid și de a nu susține un regim arpatheid”, a declarat Thunberg.

Oficialii de pe Downing Street dacă prim-ministrul Starmer urmează să se întâlnească oficial cu președintele israelian Isaac Herzog, ale cărui discursuri au fost luate în vizor chiar și de Curtea Internațională de Justiție.

Oficialul israelian a învinovățit întregul popor palestinian pentru atacul Hamas din Israel din toamna anului 2023, când militanții au ucis peste 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici.