Greta Thunberg pleacă din Barcelona spre Gaza pentru a „rupe blocada ilegală”

Conform The Guardian, Global Sumud Flotilla, porneşte duminică din Barcelona cu scopul declarat de a „rupe blocada ilegală a Fâşiei Gaza” şi de a livra ajutoare umanitare populaţiei afectate de conflict.

Organizatorii nu au precizat numărul exact de nave sau ora plecării, dar au anunţat că misiunea este cea mai amplă de acest fel organizată până acum, cu mai mulţi participanţi şi mai multe vase decât în tentativele anterioare.

Printre activiştii de la bord se află suedeza Greta Thunberg, cunoscută pentru campaniile sale pentru climă, care face parte şi din comitetul de coordonare al iniţiativei.

S-au reunit activişti din mai multe ţări, parlamentari europeni şi personalităţi publice, printre care fosta primăriţă a Barcelonei, Ada Colau. „Considerăm că această misiune este legală conform dreptului internaţional,” a declarat Mariana Mortágua, deputată de stânga din Portugalia, care participă la acţiune.

Organizatorii au anunţat că, pe lângă navele plecate din Spania, alte zeci de vase vor porni pe 4 septembrie din porturi din Tunisia şi din alte zone ale Mediteranei.

În paralel, sunt programate proteste şi manifestaţii în 44 de ţări „în solidaritate cu poporul palestinian”.