Grevă generală în Grecia din cauza planurilor privind ziua de lucru de 13 ore

Transportul în Atena, trenurile și serviciile de feribot vor fi perturbate, în timp ce profesorii, personalul spitalicesc și funcționarii publici participă, de asemenea, la mobilizare.

Proteste sunt planificate în jurul prânzului în toată țara pentru a se opune reformei susținute de guvernul conservator al lui Kyriakos Mitsotakis.

Principalul sindicat din sectorul privat GSEE, care conduce greva alături de sindicatul din sectorul public ADEDY, a declarat că reforma „pune în pericol sănătatea și siguranța lucrătorilor și distruge echilibrul dintre viața profesională și cea personală”.

Sindicatul pro-comunist PAME a acuzat guvernul că încearcă să introducă „sclavie modernă” pentru muncitori și să-i oblige să îndure „ore de muncă inumane și salarii mizere”.

Proiectul de lege privind reforma, care nu a fost încă depus la parlament, permite personalului să lucreze 13 ore pe zi pentru același angajator în circumstanțe excepționale, contra unei plăți suplimentare.

Într-o țară în care economia și-a revenit după criza datoriilor, dar rămâne fragilă, această posibilitate există deja – dar numai dacă un angajat are doi sau mai mulți angajatori.

Mitsotakis, aflat la putere din 2019, a remarcat că mulți tineri au în prezent două locuri de muncă și vor să muncească mai mult pentru a câștiga mai mult.

„Garantăm libertatea de alegere atât pentru angajator, cât și pentru angajat. De ce ar fi antisocial?”, a spus el la începutul acestei luni.

Măsura este „excepțională”

Ministrul Muncii, Niki Kerameus, a subliniat că măsura este „excepțională” și nu va fi în niciun caz generalizată.

„Este o prevedere… valabilă până la 37 de zile pe an… doar cu acordul angajatului și cu o majorare salarială de 40%”, a declarat ea pentru Mega TV săptămâna aceasta.

În ciuda scăderii șomajului și a creșterii susținute – care, potrivit Comisiei Europene, a atins 2,3% anul trecut – salariile mici rămân o preocupare majoră a economiei și una dintre principalele preocupări ale grecilor, alături de costul ridicat al vieții.

Salariul minim, deși majorat, este de 880 de euro pe lună.

Parlamentul nu a inclus încă în calendarul său discutarea proiectului de lege, potrivit serviciului său de presă. Conform Eurostat, grecii lucrează în medie 39,8 ore pe săptămână, comparativ cu media UE de 35,8 ore.

În sectorul turismului, în timpul sezonului de vârf, chelnerii și bucătarii lucrează zile prelungite, uneori fără odihnă săptămânală.

Ziua legală de muncă în Grecia este de opt ore, cu posibilitatea efectuării de ore suplimentare plătite.

Grecia a stabilit deja posibilitatea unei săptămâni de lucru de șase zile, în special în perioadele de cerere mare în anumite sectoare, cum ar fi turismul.