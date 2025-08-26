Guvernatorul Fed îl va da în judecată pe Trump, afirmând că acesta nu o poate concedia în mod legal

Cook a declarat însă că nu va pleca, iar avocatul ei a anunțat marți că va intenta un proces pentru a-și păstra locul de muncă, conform AP.

„Președintele Trump a pretins că mă concediază «din motive întemeiate», când de fapt nu există niciun motiv întemeiat în conformitate cu legea, iar el nu are autoritatea de a face acest lucru”, a declarat Cook într-un comunicat trimis prin e-mail. „Nu voi demisiona”.

Trump a declarat într-o scrisoare publicată pe platforma sa Truth Social că o demite pe Cook cu efect imediat din cauza acuzațiilor aduse de unul dintre susținătorii săi, potrivit cărora ea ar fi comis fraudă ipotecară.

Reacția pieței a fost rapid negativă – economiștii au preferat de mult timp băncile centrale independente, deoarece acestea pot lua mai ușor măsuri nepopulare pentru a combate inflația și a asigura stabilitatea economică, care este esențială pentru încrederea mediului de afaceri.