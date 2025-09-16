Lisa Cook rămâne guvernator FED după decizia instanței, în ciuda eforturilor lui Trump de a o demite

Într-o hotărâre cu 2-1, o curte federală de apel din Washington a decis luni că guvernatoarea Lisa Cook poate rămâne în funcție în timp ce litigiul privind efortul președintelui Donald Trump de a o demite continuă, o decizie care, în absența unei intervenții de ultim moment a Curții Supreme, înseamnă că ea va participa pe deplin la reuniunea FED de săptămâna aceasta.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a declarat că administrația va face apel. „Președintele a demis-o în mod legal pe Lisa Cook pentru motive întemeiate. Administrația va face apel împotriva acestei decizii și așteaptă cu nerăbdare victoria finală în această chestiune”, a spus el.

Se așteaptă ca banca centrală să reducă rata dobânzii de referință cu un sfert de punct procentual, până la 4,00%-4,25%, o mișcare în direcția cerută de Trump, deși nu la nivelul reducerilor semnificative dorite de Casa Albă.

O nouă voce în forul decizional

Alături de Cook, FED va avea probabil o nouă voce la masa decizională, după ce Senatul SUA a confirmat luni numirea lui Stephen Miran, actualmente în concediu din funcția de șef al Consiliului Economic al Casei Albe, într-un post vacant din cadrul Consiliului Guvernatorilor al băncii centrale, format din șapte membri. După confirmarea sa cu 48 de voturi pentru și 47 împotrivă, Miran este de așteptat să depună jurământul pentru ședință.

Deși o reducere a ratei dobânzii în această săptămână ar fi prima măsură de acest gen luată de banca centrală americană din decembrie, atenția piețelor financiare ar putea fi mai mult concentrată asupra implicațiilor saga Cook în curs pentru Fed ca instituție și pentru direcția politicii monetare.

Faptul că instanțele s-au pronunțat până acum în favoarea lui Cook, evitând demiterea potențial perturbatoare a unui factor de decizie independent de către un președinte în exercițiu, a limitat orice repercusiuni pe piață ale deciziei fără precedent a lui Trump de a afirma că a avut „motive” să o concedieze pe Cook din cauza acuzațiilor că ar fi prezentat informații false într-o cerere de ipotecă.

Motivul concedierii Lisei Cook, nespecificat de judecători

Cook neagă orice faptă ilegală și nu a fost acuzată de nicio infracțiune. FED a declarat că va respecta orice hotărâre judecătorească privind statutul lui Cook.

Un complet format din trei judecători a decis că Cook are șanse să câștige procesul, argumentând că, fiind concediată printr-o postare a lui Trump pe rețelele de socializare, ea nu a beneficiat de procedura legală prevăzută de Constituție.

„În fața acestei instanțe, guvernul nu contestă faptul că nu i-a furnizat lui Cook nicio notificare semnificativă și nicio oportunitate de a răspunde la acuzațiile aduse împotriva ei”, a scris judecătorul Bradley Garcia în numele majorității formate din doi judecători. Cu toate acestea, el nu a abordat ceea ce constituie „motivul” pentru demiterea prezidențială a unui guvernator al Fed, o problemă centrală în acest caz.

Garcia a motivat că, întrucât Cook avea șanse mari să câștige pe baza argumentelor sale privind procesul echitabil, nu era necesar să se abordeze semnificația „motivului” pentru moment.