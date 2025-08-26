Nouă execuție marca Trump: O concediază pe Lisa Cook, guvernatorul Rezervei Federale, printr-o postare pe rețelele sociale

Guvernatorul Rezervei Federale a SUA, Lisa Cook, și-a declarat indignarea la anunțul de luni al președintelui Donald Trump, potrivit căruia a decis s-o concedieze „din motive întemeiate”.

Potrivit analizelor experților, această mișcare se încadrează în campania de presiune asupra Băncii Centrale pentru a reduce ratele dobânzilor, scrie Politico.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Trump a distribuit o scrisoare adresată lui Cook, afirmând că ancheta Departamentului de Justiție privind posibile declarații false în cererile sale de ipotecă reprezintă „un motiv suficient” pentru a o înlătura din consiliul federal.

Cook e omul lui Biden

Cook a fost nominalizată în această funcție de președintele Joe Biden și confirmată de Senat în 2022. Anterior, ea a fost profesoară de economie și relații internaționale la Universitatea de Stat din Michigan și a făcut parte din consiliul de administrație al Rezervei Federale din Chicago.

„Poporul american trebuie să aibă încredere deplină în onestitatea membrilor cărora li se încredințează sarcina de a stabili politica și de a supraveghea Rezerva Federală”, a scris Trump în scrisoare. „Având în vedere conduita dvs. înșelătoare și potențial criminală într-o chestiune financiară, ei nu pot avea (și nici eu nu am) încredere în integritatea dvs.”

Trump a încercat în repetate rânduri să influențeze Rezerva Federală pentru a reduce dobânzile și a sugerat anterior înlăturarea președintelui, Jerome Powell.

Lisa Cook ar fi declarat două reședințe principale

Luna aceasta, directorul Agenției Federale pentru Finanțarea Locuințelor, Bill Pulte, a depus o plângere penală la Departamentul de Justiție, susținând că Lisa Cook ar fi declarat două locuințe drept reședințe principale — una dintre mai multe investigații pentru fraudă ipotecară pe care acesta le-a inițiat împotriva unor adversari politici ai președintelui, inclusiv procurorul general al statului New York, Letitia James, și senatorul din California, Adam Schiff.

„Mulțumesc, domnule președinte Trump, pentru angajamentul dvs. de a opri frauda ipotecară și pentru respectarea legii”, a declarat Pulte într-o postare pe rețelele de socializare.

„Dacă comiți fraudă ipotecară în America, vom veni după tine, indiferent cine ești.”

Cook spune că motivele lui Trump sunt ilegitime

Cook a susținut că motivul invocat de Trump pentru demiterea ei este ilegitim, iar avocatul său a promis că va contesta acțiunea președintelui.

„Președintele Trump a pretins că m-a concediat «din motive întemeiate», deși nu există nicio clauză legală și nu are autoritatea de a face acest lucru. Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile pentru a sprijini economia americană, așa cum fac din 2022”, a declarat Cook pentru POLITICO.

„Președintele Trump a recurs din nou la rețelele de socializare pentru a «concedia prin tweet», iar reflexul său de a intimida este greșit, iar cerințele sale nu au niciun proces corespunzător, fundament sau autoritate legală”, a afirmat avocatul lui Cook, Abbe Lowell, într-o declarație. „Vom lua toate măsurile necesare pentru a împiedica această acțiune ilegală.”

Rezerva Federală nu a oferit niciun comentariu imediat

Curtea Supremă a susținut în repetate rânduri eforturile lui Trump de a-i îndepărta pe oficialii din Executiv pe care Congresul a încercat să îi protejeze de demitere fără cauză — inclusiv din agenții care, istoric, s-au bucurat de o anumită independență. Totuși, judecătorii au subliniat că văd Rezerva Federală ca pe o excepție de la această deferență față de președinte.

Totuși, efortul lui Trump de a o înlătura pe Cook va depinde probabil de baza juridică pe care o invocă. Acuzația de fraudă ipotecară nu a dus până acum la punerea sub acuzare sau la constatări de conduită necorespunzătoare.

În scrisoarea sa, Trump a încercat să-și justifice autoritatea legală de a o înlătura pe Cook, invocând prerogativele sale executive.

„Puterea executivă a Statelor Unite îmi este conferită mie, ca președinte, și, ca președinte, am datoria solemnă de a mă asigura că legile Statelor Unite sunt aplicate cu bună credință,” a scris el. „Am decis că aplicarea corectă a legii impune demiterea dvs. imediată din funcție.”