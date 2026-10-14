Guvernul american, în spatele restricțiilor Starlink impuse Ucrainei? Ce sugerează Elon Musk

Elon Musk a sugerat că guvernul Statelor Unite s-ar putea afla în spatele restricțiilor privind viteza cu care anumite arme ale Ucrainei se pot deplasa fără să piardă conexiunea la rețeaua de internet Starlink, operată de SpaceX, relatează BBC.

Starlink este un instrument esențial pentru Kiev, folosit atât pentru ghidarea dronelor către ținte rusești, cât și pentru apărarea spațiului aerian ucrainean. Marți seară, autoritățile ucrainene au anunțat că noi limite de viteză, introduse pe neașteptate, au perturbat misiunile militare.

Un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a declarat că nu consideră restricțiile o coincidență și că acestea ar avea legătură cu recentele tensiuni dintre Kiev și Washington.

Musk: Restricțiile Starshield sunt decise de armata americană

Elon Musk a declarat că Starshield, serviciul militar asociat Starlink, este controlat de guvernul american, iar „orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata SUA și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite”.

Declarația a fost făcută pe platforma X, ca răspuns la solicitările oficialilor ucraineni de restabilire a conexiunilor.

Printre cei care au cerut remedierea situației s-a numărat și președintele Zelenski, care a declarat pentru presa britanică:

„Sper că este o greșeală, poate o problemă tehnică uriașă. Nu știu, dar cerem să fie repornit”.

Marți seară, pentru conexiunile Starlink a fost introdusă o limită de viteză de 160 km/h, ceea ce înseamnă că armele care depășeau această viteză pierdeau conexiunea la rețea.

Conectivitatea fusese restabilită parțial până miercuri seară, potrivit fostului ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov.

„Eliminarea completă a limitei de viteză a Starshield este acum esențială pentru apărarea Ucrainei”, a scris acesta pe X, mulțumindu-i lui Elon Musk și solicitându-i sprijinul în continuare.

Aproximativ o oră mai târziu, Musk a răspuns mesajului, apărând implicarea companiei sale.

„Sistemele Starshield sunt deținute și controlate de guvernul SUA. Orice limitări privind viteza sau utilizarea sunt decise de armata americană și, în ultimă instanță, de președintele Statelor Unite”, a transmis el.

Musk a adăugat că Starlink este destinat „activităților civile sau defensive și nu poate fi utilizat pentru acțiuni militare ofensive, deoarece acest lucru ar fi nepotrivit pentru o companie comercială”.

Guvernul american nu a comentat declarațiile.

Deși ambele servicii aparțin companiei SpaceX, Starlink este un serviciu civil care utilizează sateliți aflați pe orbită joasă pentru a furniza internet, în special în zonele izolate, în timp ce Starshield este conceput pentru utilizare guvernamentală și militară.

Restricțiile au coincis cu atacuri rusești asupra Ucrainei

Restricțiile au fost introduse marți seară, în timp ce Rusia desfășura atacuri mortale asupra Ucrainei. Potrivit oficialilor, mai multe persoane au fost ucise la Kiev, iar atacurile au lovit instalații de comunicații și energetice utilizate de armata ucraineană.

Președintele Zelenski a descris ofensiva drept „unul dintre cele mai ample atacuri” lansate de Rusia.

El a precizat că „o parte semnificativă a dronelor au fost doborâte”, dar că au existat și lovituri care și-au atins țintele.

Cel puțin 600.000 de persoane din Ucraina au rămas fără energie electrică, iar unii locuitori au declarat că nu au primit avertismente privind apropierea dronelor înainte de impact.

„Este clar că această acțiune nu poate fi o coincidență și are legătură cu situația politică actuală”, a scris miercuri dimineață pe Telegram Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean.

Tensiuni între Ucraina și Statele Unite

Președintele american Donald Trump a devenit tot mai nemulțumit de Ucraina, pe fondul continuării atacurilor asupra instalațiilor energetice rusești.

Zelenski a susținut că Statele Unite au amenințat cu restricționarea schimbului de informații dacă nu acceptă armistițiul energetic propus de Trump. Marți, președintele american a negat această afirmație.

Aflat miercuri într-o vizită la Londra, Zelenski a recunoscut că s-a simțit trădat după ce Statele Unite au încheiat un acord cu Rusia pentru importul a 300.000 de tone de motorină.

Întrebat de jurnalistul britanic Piers Morgan dacă s-a simțit trădat, președintele ucrainean a răspuns:

„Da, într-adevăr… dar este puțin mai complicat decât emoțiile sau sentimentele mele”.

Marea Britanie promite accelerarea livrărilor de rachete către Ucraina

În timpul vizitei de o zi în Regatul Unit, Zelenski a fost întâmpinat cu o îmbrățișare de premierul britanic Andy Burnham, la Downing Street, și a avut o audiență la regele Charles.

Înainte de sosirea președintelui ucrainean, biroul premierului britanic a anunțat că va accelera livrarea de rachete ușoare multifuncționale către Ucraina, utilizate pentru doborârea dronelor rusești.

„Suntem alături de voi și acest lucru nu se va schimba”, i-a transmis Burnham lui Zelenski.