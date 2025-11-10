Identificarea digitală în Marea Britanie stă între ce-și imaginează Starmer și cum se gândesc firmele de profil

Disputa privind identificarea digitală pe baza unui act unic în Marea Britanie a devenit un subiect foarte puternic de controversă.

Pe de o parte, fusese promisiunea lui Keir Starmer de a dezvolta un act de identitate digital, obligatoriu pentru exercitarea dreptului la muncă” – foarte dur criticat de oponenții politici și de grupurile pentru libertăți civile (ba chiar și de parlamentari ce fac parte din același bloc politic cu premierul).

De cealaltă parte – firmele ce oferă deja servicii digitale acreditate pentru milioane de britanici, relatează Politico.

Industria identificării digitale nu acceptă lucrurile degeaba

Sectorul privat de identificare digitală a țării a petrecut ani de zile colaborând cu guvernul britanic și, în tot acest timp, a crescut la un profit de peste 2 miliarde de lire sterline pe an, după estimările statului.

Acum, odată cu apariția unui act de identitate unic emis de stat, aceste firme se tem că guvernul este pe cale să distrugă o piață pe care a contribuit ani de zile să o promoveze.

„Anunțul din septembrie înseamnă că intrăm într-o nouă fază critică a dezbaterii privind identitatea digitală din Regatul Unit – o fază care a adus incertitudine atât pentru cetățeni, cât și pentru sectorul privat”, a avertizat Julian David, CEO al grupului de lobby TechUK.

Industria nu acceptă lucrurile degeaba și intenționează să creeze o separație clară între politica prim-ministrului privind un act de identitate digital „obligatoriu” și propriul sector, scrie publicația citată.

Anunțul lui Keir Starmer de obligativitate a actului digital a generat confuzie

Inițial, Starmer a prezentat planul ca o modalitate de a reduce imigrația, spunând că verificările „obligatorii” ale angajării vor facilita oprirea migranților care lucrează ilegal în Marea Britanie.

Sectorul subliniază că acesta este un serviciu pentru care are deja instrumentele necesare.

În baza unui „cadru de încredere” care a devenit lege la începutul acestui an, serviciile acreditate de verificare digitală pot fi folosite pentru a dovedi identitatea cuiva în orice, de la deschiderea de conturi bancare la verificări ale antecedentelor – și chiar verificări ale „dreptului la muncă”.

Planul lui Starmer a izbucnit direct în reacții negative – cu confuzie publică cu privire la cât de obligatorie ar fi schema și cu mesaje contradictorii din partea parlamentarilor laburiști, care se temeau că guvernul nu reușește să promoveze avantajele planului în ușurarea vieții britanicilor.

Se dorește limitarea rolului statului în furnizarea de acte digitale

Firmele care oferă deja identități digitale se temeau că această dispută le-ar păta și sectorul.

O schimbare mai recentă a planului de către miniștri, menită să sublinieze beneficiile identității digitale – Starmer afirmând că planul va „elimina dificultățile” cu care se confruntă oamenii atunci când încearcă să facă lucruri precum solicitarea unei ipoteci – oferă o licărire de speranță, au declarat trei reprezentanți ai industriei pentru Politico.

Sectorul intenționează acum să folosească o consultare viitoare privind politica pentru a convinge miniștrii să limiteze drastic rolul statului în furnizarea de documente de identitate digitale.

Miniștrii insistă că planurile lor vor fi supuse unei colaborări ample cu industria, orice sistem urmând să fie „proiectat și construit intern”.

Rămâne, însă, întrebarea: cine face ce, potrivit Politico.