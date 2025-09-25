Premierul Keir Starmer va impune ca toţi adulţii din Marea Britanie să deţină un act digital de identitate

Starmer urmează să facă anunţul, însă măsura va fi implementată abia după consultări publice şi adoptarea legislaţiei necesare.

Orice persoană care începe un nou loc de muncă ar fi obligată să deţină acest act care va putea fi verificat într-o printr-o bază de date centrală a celor care au dreptul de muncă în Marea Britanie.

În prezent, oamenii cu loc de muncă au responsabilitatea de a prezenta cel puţin un act fizic de identitatea, însă autorităţile au prezentat îngrijorări că acestea ar putea fi falsificate.

Privind propunerea acestei măsuri, Starmer ar fi fost iniţial sceptic din cauza restricţiilor asupra libertăţilor civile, dar ar fi fost convins de argumentele privind combaterea muncii ilegale.