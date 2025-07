IDF: Celulă teroristă arestată în sudul Siriei. Gruparea era susținută de Iran

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis că trupele israeliene au arestat mai mulți membri ai unei celule teroriste care acționa în sudul Siriei, în apropiere de granița israeliană. Potrivit IDF, gruparea era susținută de Iran și opera în două locații identificate în urma unor activități de culegere de informații desfășurate în ultimele săptămâni.

🔴BREAKING: In a special operation in southern Syria, IDF forces arrested an Iranian terror cell of four members. They were operating from Bedouin villages, based on intel from prior interrogations. pic.twitter.com/TATqZD8AnV

