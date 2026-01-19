Imnul național al SUA, întrerupt de scandarea „Lăsați Groenlanda în pace”. Șepcile „Make America Go Away” nu se mai găsesc

Tensiunile crescânde dintre Europa și SUA au ajuns și în arenele sportive, potrivit Sky News. Un spectator a strigat „Lăsați Groenlanda în pace” în timp ce imnul național al SUA era intonat la începutul unui meci NBA la Londra. Imnul era interpretat Vanessa Williams. Strigarea a fost urmată de o rundă de aplauze și urale din partea altor spectatori.

În altă parte a Europei, tensiunea SUA-Europa este speculată financiar. O firmă din Copenhaga vinde fără șepci „Make America Go Away”. Acestea au devenit un simbol al protestului în Danemarca, țara care controlează Groenlanda.

În loc de „Make America Great Again”, șepcile roșii sunt inscripționate cu sloganurile „Make America Go Away” și „Nu det NUUK!” – o variantă a expresiei daneze „Nu er det nok”, care înseamnă „Acum e de ajuns”, înlocuind Nuuk, numele capitalei Groenlandei.

Șepcile roșii au fost create de Jesper Rabe Tonnesen, proprietar de magazin de haine din Copenhaga, în vârstă de 58 de ani.

„S-a vândut într-o jumătate de zi și am fi putut vinde mii acum”, a declarat el pentru Associated Press.

Tonnesen spune că a comandat „mii” de șepci în plus. Toate profiturile vor fi donate unei organizații caritabile pentru copii din Groenlanda.