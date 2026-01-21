Prima pagină » Știri externe » „Make America Go Away”: Cum a devenit Groenlanda un slogan anti-Trump în Danemarca

„Make America Go Away”: Cum a devenit Groenlanda un slogan anti-Trump în Danemarca

Un mesaj scurt, imprimat pe o șapcă roșie, s-a transformat într-unul dintre cele mai vizibile semne ale protestelor din Danemarca și Groenlanda împotriva intențiilor teritoriale ale administrației Trump. Inspirat de cunoscutul slogan „Make America Great Again”, noul text transmite un mesaj direct: „America, pleacă!”, scrie Il Post.
„Make America Go Away”: Cum a devenit Groenlanda un slogan anti-Trump în Danemarca
Victor Dan Stephanovici
21 ian. 2026, 06:57, Știri externe

În ultimele săptămâni, la manifestațiile din Groenlanda și Danemarca a apărut frecvent sloganul „Make America Go Away” („Faceți America să plece”). Este practic o replică ironică la sloganul electoral al președintelui Donald Trump. Mesajul este afișat pe pancarte, dar mai ales pe șepci roșii aproape identice cu cele purtate de Trump. Diferența o face conținutul: nu unul care glorifică SUA, ci care respinge intențiile Washingtonului de a cumpăra Groenlanda, mai scrie Il Post.

De la idee artistică la simbol politic, șepcile roșii care întorc mesajul

Creatorul șepcilor este Jesper Rabe Tonnesen, proprietar al unui magazin de haine vintage din Copenhaga. Pe lateral apare inscripția „Make America Go Away”, iar pe partea frontală se află sloganul „Nu det NUUK!”. Este un joc de cuvinte în daneză care combină expresia „Acum e destul” cu numele capitalei Groenlandei.

Primele modele au fost produse anul trecut, după declarațiile inițiale ale lui Trump privind achiziția Groenlandei. Pe atunci interesul public a fost redus. Situația s-a schimbat recent, pe fondul escaladării mesajelor dure din partea Casei Albe.

În contextul tensiunilor, șepcile s-au vândut în câteva zile, iar stocul inițial s-a epuizat. Tonnesen a anunțat că a comandat mii de unități suplimentare pentru a face față cererii. Pentru participanții la proteste, accesoriul nu este doar o glumă, ci o declarație politică și de identitate.

Refuzul ferm al anexării

Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a respins oficial, prin autorități și populație, orice idee de anexare la Statele Unite. În ultimele zile, pe insulă au sosit mici unități militare din mai multe state europene. Ele au fost oficial trimise pentru misiuni de cercetare, dar sunt considerate neoficial o măsură de descurajare. Ca reacție, Donald Trump a anunțat noi tarife comerciale împotriva acestor țări.

Dacă „Make America Great Again” promite prosperitate și renaștere, „Make America Go Away” transmite îngrijorarea față de revenirea politicilor de forță și extindere teritorială. În Danemarca și Groenlanda, acest slogan depășește statutul de simplu mesaj – a devenit un simbol al rezistenței într-un context geopolitic tot mai tensionat.

Recomandarea video

EXCLUSIV „Mafia parafelor” de radiologie lovește și în stomatologie / O sursă din sistem dezvăluie cum clinicile dentare sunt obligate să aibă medic radiolog
G4Media
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026
Gandul
Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului Nicolae Lupșor pentru cele 3 săptămâni la Desafio
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Trădarea care a creat superputerea americană: Napoleon a păcălit Spania și a făcut din SUA un imperiu continental
Libertatea
Rugăciunea care aduce liniște și te ferește de rău! Ce să rostești 30 de zile
CSID
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor