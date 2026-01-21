„Make America Go Away”: Cum a devenit Groenlanda un slogan anti-Trump în Danemarca

În ultimele săptămâni, la manifestațiile din Groenlanda și Danemarca a apărut frecvent sloganul „Make America Go Away” („Faceți America să plece”). Este practic o replică ironică la sloganul electoral al președintelui Donald Trump. Mesajul este afișat pe pancarte, dar mai ales pe șepci roșii aproape identice cu cele purtate de Trump. Diferența o face conținutul: nu unul care glorifică SUA, ci care respinge intențiile Washingtonului de a cumpăra Groenlanda, mai scrie Il Post.

De la idee artistică la simbol politic, șepcile roșii care întorc mesajul

Creatorul șepcilor este Jesper Rabe Tonnesen, proprietar al unui magazin de haine vintage din Copenhaga. Pe lateral apare inscripția „Make America Go Away”, iar pe partea frontală se află sloganul „Nu det NUUK!”. Este un joc de cuvinte în daneză care combină expresia „Acum e destul” cu numele capitalei Groenlandei.

Primele modele au fost produse anul trecut, după declarațiile inițiale ale lui Trump privind achiziția Groenlandei. Pe atunci interesul public a fost redus. Situația s-a schimbat recent, pe fondul escaladării mesajelor dure din partea Casei Albe.

În contextul tensiunilor, șepcile s-au vândut în câteva zile, iar stocul inițial s-a epuizat. Tonnesen a anunțat că a comandat mii de unități suplimentare pentru a face față cererii. Pentru participanții la proteste, accesoriul nu este doar o glumă, ci o declarație politică și de identitate.

Refuzul ferm al anexării

Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a respins oficial, prin autorități și populație, orice idee de anexare la Statele Unite. În ultimele zile, pe insulă au sosit mici unități militare din mai multe state europene. Ele au fost oficial trimise pentru misiuni de cercetare, dar sunt considerate neoficial o măsură de descurajare. Ca reacție, Donald Trump a anunțat noi tarife comerciale împotriva acestor țări.

Dacă „Make America Great Again” promite prosperitate și renaștere, „Make America Go Away” transmite îngrijorarea față de revenirea politicilor de forță și extindere teritorială. În Danemarca și Groenlanda, acest slogan depășește statutul de simplu mesaj – a devenit un simbol al rezistenței într-un context geopolitic tot mai tensionat.