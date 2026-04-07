În Indonezia, un cuplu a fost condamnat la 100 de lovituri de bici pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei

Un bărbat și o femeie din Indonezia au fost condamnați pentru că au întreținut relații sexuale în afara căsătoriei de către o instanță islamică din provincia conservatoare Aceh, vestul țării. Cuplul, ale cărui vârste nu au fost specificate, a primit fiecare câte 100 de lovituri de bici pe spate într-un parc public din capitala provinciei, Banda Aceh, în fața a zeci de spectatori.
În Indonezia, un cuplu a fost condamnat la 100 de lovituri de bici pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 11:53, Știri externe

Alte patru persoane au fost biciuite public marți. Acestea au primit între opt și 29 de lovituri fiecare pentru infracțiuni precum contactul fizic cu o persoană de sex opus sau consumul de alcool. O femeie, condamnată la 27 de lovituri cu bastonul, a leșinat și a necesitat îngrijiri medicale, potrivit Le Figaro.

„Aplicăm legea islamică în Aceh, așa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancțiuni precum biciuirea”, a declarat pentru AFP Rajesh Kana, un oficial al procurorului local. Relațiile sexuale între persoane necăsătorite sunt interzise în această provincie ultraconservatoare, singura din țara cu majoritate musulmană care impune legea Sharia.

Indonezia a interzis sexul extraconjugal în cel mai recent Cod Penal din 2022, o lege care a intrat în vigoare în tot arhipelagul la începutul lunii ianuarie 2026. În ianuarie, poliția Sharia din Banda Aceh a aplicat 140 de lovituri de baston unui alt cuplu necăsătorit, una dintre cele mai dure pedepse de la intrarea în vigoare a legii islamice în provincie în 2001.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Fulgy, fiul Clejanilor, s-a baricadat în apartament și a amenințat că aruncă în aer tot blocul. Negociatorii, chemați la fața locului
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
Libertatea
Persoanele născute înainte de 1966, avertizate să fie atente la un simptom „serios” al unei boli grave
CSID
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor