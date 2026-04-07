În Indonezia, un cuplu a fost condamnat la 100 de lovituri de bici pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei

Alte patru persoane au fost biciuite public marți. Acestea au primit între opt și 29 de lovituri fiecare pentru infracțiuni precum contactul fizic cu o persoană de sex opus sau consumul de alcool. O femeie, condamnată la 27 de lovituri cu bastonul, a leșinat și a necesitat îngrijiri medicale, potrivit Le Figaro.

„Aplicăm legea islamică în Aceh, așa că ori de câte ori cineva o încalcă, trebuie să impunem sancțiuni precum biciuirea”, a declarat pentru AFP Rajesh Kana, un oficial al procurorului local. Relațiile sexuale între persoane necăsătorite sunt interzise în această provincie ultraconservatoare, singura din țara cu majoritate musulmană care impune legea Sharia.

Indonezia a interzis sexul extraconjugal în cel mai recent Cod Penal din 2022, o lege care a intrat în vigoare în tot arhipelagul la începutul lunii ianuarie 2026. În ianuarie, poliția Sharia din Banda Aceh a aplicat 140 de lovituri de baston unui alt cuplu necăsătorit, una dintre cele mai dure pedepse de la intrarea în vigoare a legii islamice în provincie în 2001.