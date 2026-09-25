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Incendiu la bordul unui feribot în apropiere de Mykonos. 29 de persoane se aflau pe vas

Un incendiu a izbucnit vineri pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor, în largul insulei grecești Mykonos, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia. Autoritățile elene au intervenit pentru stingerea focului și pentru asigurarea celor 29 de persoane aflate la bord.
Incendiu la bordul unui feribot în apropiere de Mykonos. 29 de persoane se aflau pe vas
Sursa foto: X
Andrei Rachieru
25 sept. 2026, 11:23, Știri externe
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Potrivit Gărzii de Coastă elene, la operațiunea de intervenție au participat cel puțin cinci nave ale Gărzii de Coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri.

La bordul feribotului se aflau 28 de membri ai echipajului și un pasager, conform informațiilor furnizate de autoritățile elene. Persoanele aflate pe vas nu au fost evacuate, însă toate erau în siguranță și nu au fost raportate victime.

Un reprezentant al companiei Blue Star Ferries, proprietarul feribotului, a confirmat că nimeni nu a fost rănit în urma incendiului. Potrivit acestuia, membrii echipajului au intervenit pentru a încerca să stingă focul, scrie Reuters.

Autoritățile au mobilizat mai multe nave pentru a sprijini operațiunea și pentru a putea interveni rapid în cazul în care situația de la bord s-ar fi agravat.

Incendiul de pe feribot a provocat un nor de fum

Imagini neconfirmate publicate de presa locală elenă arată un nor de fum care se ridică de pe o navă aflată în larg. Nu au fost oferite, deocamdată, informații oficiale privind cauza izbucnirii incendiului sau despre amploarea pagubelor produse.

Intervenția are loc în apropierea insulei Mykonos, una dintre principalele destinații turistice ale Greciei, cunoscută pentru traficul maritim intens în sezonul turistic.

Autoritățile elene continuă operațiunea de intervenție și monitorizare a situației. Până la acest moment, informațiile disponibile indică faptul că nu există persoane rănite în urma incendiului de pe feribot.

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