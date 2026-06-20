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Incendiu spectaculos la un centru comercial din Leicestershire. Acoperiș prăbușit, zeci de pompieri mobilizați

Aproximativ 40 de pompieri au intervenit la un incendiu de proporții izbucnit la un centru comercial din comitatul Leicestershire, Marea Britanie.
Incendiu spectaculos la un centru comercial din Leicestershire. Acoperiș prăbușit, zeci de pompieri mobilizați
Sursa foto: Captură video X
Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 13:24, Știri externe
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Incendiul a izbucnit în primele ore ale dimineții de sâmbătă, la Thurmaston Shopping Centre, determinând mobilizarea a opt autospeciale de stingere, două autospeciale cu scară și peste 40 de pompieri, scrie Independent.

Imagini surprinse la fața locului arată prăbușirea unei părți a acoperișului, în timp ce un nor dens de fum se ridica deasupra clădirii, atrăgând numeroși localnici care s-au adunat pentru a urmări intervenția.

Autoritățile au recomandat locuitorilor din zonă să își țină ferestrele și ușile închise, din cauza fumului răspândit în împrejurimi.

Incendiul a fost stins după câteva ore, însă mai multe magazine au fost nevoite să își suspende activitatea. Deși unele sunt așteptate să se redeschidă sâmbătă, unități precum Greggs, Mountain Warehouse și Marks & Spencer rămân închise.

Jordan Slack, în vârstă de 29 de ani, care locuiește în apropierea centrului comercial, a declarat că a fost „șocat” de amploarea incendiului.

„Nu-mi venea să cred. Nu s-a mai întâmplat nimic asemănător pe aici. Centrul comercial există de aproape 20 de ani și este primul incident major”, a spus acesta.

El a adăugat că, inițial, s-a temut că focul va distruge întregul complex, însă intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

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