Incidentul de la Liverpool: Bărbatul acuzat că a intrat cu mașina în mulțime pledează nevinovat

Incidentul a avut loc pe 26 mai, pe Water Street, în centrul orașului Liverpool, când mai mult de 130 de persoane, inclusiv opt copii și doi bebeluși, au fost rănite după ce un Ford Galaxy a intrat în mulțime.

Bărbatul, Paul Doyle, fost militar, este judecat pentru 31 de capete de acuzare, inclusiv vătămare gravă și conducere periculoasă.

Doyle a apărut prin videoconferință în fața instanței și a respins toate acuzațiile, potrivit BBC.

Avocatul său, Simon Csoka, a declarat că echipa de apărare a întâmpinat dificultăți mari în a avea acces la clientul lor, fiind nevoiți să aștepte săptămâni întregi pentru vizite în persoană sau conferințe prin videolink.

Procurorii susțin că Doyle a acționat intenționat, folosindu-și mașina pentru a lovi pietoni în timpul paradei, provocând panică și rănind grav mai multe persoane. În timp ce procesul se desfășoară, Doyle rămâne în custodia autorităților.

Instanța va continua audierile în următoarele săptămâni, pentru a stabili detaliile legate de faptele de care este acuzat Doyle și pentru a evalua circumstanțele care au condus la tragedie.