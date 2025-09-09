Industria auto europeană consideră nerealist planul UE de a interzice emisiile de CO2 din 2035

„Este în desfășurare o mare transformare, dar nu suficient de rapidă pentru a atinge obiectivele (…). Reglementările care ni se aplică sunt prea rigide. Credem că trebuie adaptate la realitate”, a declarat, într-o întâlnire cu presa, Sigrid de Vries, directoarea generală a Asociației Europene a Producătorilor de Automobile (ACEA), scrie EFE.

Mesajul confirmă linia exprimată în august de președinții ACEA și ai patronatului european al componentelor auto, CLEPA, care au transmis o scrisoare Ursulei von der Leyen, susținând că „îndeplinirea obiectivelor stricte privind CO2 pentru mașini și camionete în 2030 și 2035 nu mai este, în prezent, fezabilă”.

Cele două organizații, care în urmă cu mai puțin de un an au reușit să obțină o prelungire până în 2027 a obiectivelor de reducere a CO2 stabilite pentru 2025, se vor întâlni vineri cu Von der Leyen pentru a cere schimbări mai profunde în foaia de parcurs.

De Vries a prezentat pe scurt revendicările sectorului, care reprezintă 7% din PIB-ul Uniunii Europene, dar a evitat să intre în detalii privind termene sau cifre.

„Vrem să identificăm numeroasele opțiuni existente, să discutăm despre ele și să luăm decizii. Nu trebuie să cădem în capcana de a spune: vom ajunge la X %. Sunt probleme de fond mult mai fundamentale”, a spus reprezentanta „lobby-ului” auto din Bruxelles.

Concurența chineză

Între ianuarie și iulie, vânzările de mașini electrice cu baterii au reprezentat 15,6% din totalul înregistrat în UE, cu o creștere semnificativă a producătorilor chinezi.

BYD a depășit Tesla pe piața europeană, unde compania americană a înregistrat un recul după ce fondatorul său, Elon Musk, și-a exprimat sprijinul pentru politicianul Donald Trump.

Constructorul chinez deține deja o cotă de piață de 1,2% față de 0,8% pentru compania americană. Comparativ cu anul precedent, vânzările Tesla în UE au scăzut cu 42,4%, în timp ce cele ale BYD au crescut cu 206,4%.

„Producătorii chinezi nu au obiective foarte rigide și nici o politică unică privind tehnologia, dar reușesc o transformare a consumatorilor într-un timp incredibil de scurt (…). Nu spun că tot ceea ce fac este perfect (…), dar colaborează cu industria și cu piața pentru a se adapta pe parcurs, sunt flexibili”, a declarat De Vries.

Deși există producători care se delimitează, precum Volvo, majoritatea industriei europene cere flexibilitate în stabilirea obiectivelor, stimulente pentru creșterea cererii de vehicule curate și extinderea infrastructurii de încărcare, pentru a reduce temerile consumatorilor.

„Nu există un răspuns simplu, trebuie să facem întregul cadru mai competitiv”, a adăugat De Vries, subliniind nevoia de a ieftini energia, de a stimula inovația și de a sprijini industria europeană de baterii.

Constructorii cer „condiții favorabile” pentru ca transformarea sectorului să devină realitate: „Dacă nu, vom eșua, iar nimeni nu își dorește asta. Trebuie să fim mai pragmatici”, a insistat De Vries.

Directoarea ACEA a evitat să comenteze cifre concrete, dar nu a exclus ca Executivul european să poată permite vânzarea de mașini hibride și după data de 2035.

„Există soluții diferite care se pot aplica. Extinderea utilizării și a rolului tehnologiilor hibride sau hibride plug-in este, în mod evident, un pas important”, a spus ea.

Poziții opuse

În contrast cu cererile ACEA, există companii din sectorul mobilității electrice, inclusiv Uber și Volvo, care susțin menținerea termenului-limită din 2035. Același punct de vedere este împărtășit și de un grup de medici și specialiști în boli cardiorespiratorii, care subliniază legătura dintre poluarea aerului și problemele de sănătate.

O primă indicație despre viitorul reglementărilor auto din UE ar putea apărea miercuri, dacă Ursula von der Leyen va face referire la sector în cadrul dezbaterii privind Starea Uniunii, desfășurată în Parlamentul European de la Strasbourg (Franța).