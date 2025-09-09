Prima pagină » Știri externe » „Vrem să profităm de marile oportunități”. Cancelarul Merz susține că Germania trebuie să conducă transformarea industriei auto

Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 sept. 2025, 13:18, Economic

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, la deschiderea Show-ului Auto Internațional de la München, că Germania trebuie să fie lider în tranziția către electrificare autovehiculelor, nu să piardă teren în fața rivalilor și a obstacolelor economice, notează Reuters.

„Vrem să modelăm transformarea industriei auto și vrem să profităm de marile oportunități pe care le oferă această transformare pentru industria auto germană”, a declarat cancelarul la deschiderea salonului auto. În discursul său, Merz a subliniat că suprareglementarea reprezintă un risc asupra industriei.

De asemenea, Merz a anunțat că în următoarea perioadă intenționează să organizeze o întâlnire cu producători auto, furnizori și alți membrii ai sectorului pentru a discuta soluții la provocările actuale.

Tarifele americane, concurența crescândă din partea Chinei și costurile ridicate reprezintă dificultăți pentru constructorii auto europeni.

În al doilea trimestru, economia germană s-a contractat, iar Merz a propus investiții sporite pentru a crește atractivitatea țării ca destinație de afaceri.