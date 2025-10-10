Instagram explorează lansarea unei aplicații TV. Din ce țară se preconizează ca va veni o creștere masivă a utilizatorilor

„Dacă comportamentul utilizatorilor și consumul pe aceste platforme se mută pe TV, atunci trebuie să fim și noi acolo”, a declarat joi Adam Mosseri, șeful Instagram, la conferința Bloomberg Screentime din Los Angeles. Mosseri a precizat că aplicația TV este doar în faza de explorare și nu există încă o lansare anunțată.

„Ne dorim să găsim o modalitate prin care să fim prezenți într-un mod atractiv pe toate dispozitivele relevante”, a adăugat el, menționând că regretă că Instagram nu a explorat această idee mai devreme. Mosseri consideră că videoclipurile verticale deja existente pe platformă se pot adapta formatului TV, însă a subliniat că nu are în plan achiziționarea de conținut exclusiv sau transmisiuni sportive live.

Instagram, deținut de compania Meta, are în prezent 3 miliarde de utilizatori lunar. Aplicația a evoluat semnificativ față de abordarea sa inițială centrată pe fotografii, punând mai mult accent pe funcțiile cele mai populare: mesaje private, Stories și videoclipuri scurte, numite Reels.

Reels a devenit un punct central pentru Instagram, pe fondul competiției cu TikTok de la ByteDance. Recent, Mosseri a anunțat că pictograma Reels va fi mai vizibilă în bara de navigare, iar noua aplicație Instagram pentru iPad se deschide direct în Reels, nu în feed-ul tradițional. Platforma testează acest format și în India.

În contextul interdicției TikTok în Statele Unite, Instagram încearcă să capitalizeze pe incertitudinea rivalului, lansând anul acesta propria aplicație de editare video, ca alternativă la CapCut. Mosseri estimează că o parte semnificativă a creșterii viitoare a Instagram va veni din India.