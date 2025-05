Întâlnire istorică între șeful juntei din Myanmar și președintele Chinei la Moscova

Întrevederea a avut loc vineri la Moscova, în marja celebrărilor Zilei Victoriei din Rusia, după cum a relatat publicația controlată de juntă, The Global New Light of Myanmar.

În cadrul discuțiilor, generalul a mulțumit Chinei pentru ajutorul umanitar oferit după cutremurul devastator de magnitudine 7,7 din martie, precum și pentru „sprijinul acordat poziției Myanmarului pe fronturile regionale și internaționale”.

La rândul său, conform agenției chineze Xinhua, Xi Jinping a exprimat sprijinul Beijingului pentru Myanmar în urmărirea unei dezvoltări „adaptate condițiilor sale naționale” și protejarea „suveranității, independenței și integrității teritoriale”.

Liderul chinez a solicitat totodată măsuri concrete pentru asigurarea securității personalului, instituțiilor și proiectelor chineze din Myanmar, precum și intensificarea eforturilor de combatere a criminalității transfrontaliere.

Întâlnirea are o importanță deosebită în contextul în care Myanmar se confruntă cu un război civil intens, opunând forțele juntei unor zeci de grupuri armate etnice și miliții rebele, unele având legături strânse cu China. De la lovitura de stat, peste 6.600 de persoane au fost ucise și milioane strămutate, conform Asociației de Asistență pentru Prizonierii Politici.

China joacă un rol complex în conflict, fiind simultan un important aliat și furnizor de armament pentru juntă, dar menținând și relații cu grupuri rebele care controlează teritorii strategice la granița comună. Beijingul, îngrijorat de instabilitatea regională care îi afectează interesele economice, ar fi încercat să medieze discuții între juntă și principalele grupuri rebele.

Anterior, cei doi lideri se întâlniseră în ianuarie 2020 în capitala Naypyidaw, cu un an înainte ca generalul să preia puterea în Myanmar.