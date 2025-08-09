Noul președinte al Poloniei a fost invitat de Trump la Casa Albă în luna septembrie

Într-o postare pe platforma X, șeful de cabinet al lui Nawrocki, Paweł Szefernaker, a declarat sâmbătă că președintele american Donald Trump i-a trimis lui Nawrocki o „scrisoare oficială de felicitare” în care îl invita la Washington pe 3 septembrie pentru o întâlnire de lucru, notează POLITICO.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025″, a scris Szefernaker pe X.

Nawrocki a câștigat alegerile prezidențiale din Polonia la începutul lunii iunie, cu sprijinul partidului de opoziție Lege și Justiție (PiS). El l-a învins pe primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski. Nawrocki a depus jurământul în această săptămână miercuri, într-o zi pe care premierul Donald Tusk a numit-o „o zi tristă”.

În discursul său inaugural, Karol Nawrocki a promis un mandat fără migrație ilegală și fără euro, precum și un stat „care să nu devină UE”.

Se așteaptă ca noul președinte să blocheze agenda de reforme a lui Tusk până la următoarele alegeri parlamentare, programate pentru 2027.