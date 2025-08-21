Inundații și furtuni extreme devastează Italia

Italia se confruntă cu dezastre meteorologice severe, în timp ce furtuni torențiale tip „bombă de apă” devastează Sicilia și Sardinia, iar în alte regiuni izbucnesc incendii de vegetație, scrie Daily Mail.

Cel puțin un bărbat a murit după ce a fost luat de apele revărsate, iar comunități întregi se confruntă cu infrastructuri distruse și lipsuri de provizii esențiale.

Sicilia, lovită de inundații

În Sicilia, ploile abundente au transformat drumurile în râuri, prăbușind poduri și luând cu ele mașini.

Un bărbat a fost găsit mort după ce a fost luat de apele râului Crisa, în timp ce își îngrijea câinii.

Imagini arată cum podul San Giuliano, din apropiere de Randazzo, s-a prăbușit sub presiunea viiturilor și a dărâmăturilor, izolând locuitorii de serviciile de urgență, școli și medicamente.

Furtuni în Sardinia și nordul Italiei

Sardinia a fost lovită de o grindină puternică, cu bucăți de gheață de până la 6 cm, care au inundat locuințe în comuna Pimentel și au provocat pagube.

În nordul Italiei, Riccione și Riviera Romagnola au fost afectate de furtuni bruște, care i-au forțat pe turiști să fugă de pe plaje, în timp ce temperaturile au scăzut brusc.

Criza climatică continuă a Italiei

Aceste fenomene extreme vin după o vară marcată de incendii de vegetație, călduri insuportabile și alunecări de teren provocate de inundații rapide.

În iulie, Sicilia s-a confruntat cu șase incendii într-o singură săptămână, iar cu doar câteva săptămâni în urmă, Valea Passiria din nord a fost devastată de viituri care au distrus poduri și au luat mașini.