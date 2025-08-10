Prima pagină » Știri externe » Trasee turistice de pe Muntele Vezuviu, închise din cauza incendiilor

Trasee turistice de pe Muntele Vezuviu, închise din cauza incendiilor

Traseele turistice de pe Muntele Vezuviu, din sudul Italiei, au fost închise, în timp ce pompierii se luptă cu un incendiu uriaș pe versanții vulcanului, scrie The Guardian.
Sursa foto: Facebook/ Inspectoratul General de Aviatie al M.A.I.
10 aug. 2025, 17:10, Știri externe

Incendiul de pe Muntele Vezuviu, în apropiere de Napoli, a izbucnit în urmă cu câteva zile și, până sâmbătă după-amiază, se întindea pe o lățime de aproximativ 3 km, distrugând sute de hectare de pădure și ucigând animale sălbatice.

Fumul dens putea fi văzut din Pompei și Napoli.

Șase avioane de stingere a incendiilor au fost trimise la fața locului, iar echipe formate din pompieri, soldați, corpul forestier, poliție și voluntari din protecția civilă din toată Italia lucrează pentru stingerea flăcărilor.

Autoritățile parcului național Vezuviu au declarat că rețeaua de trasee a fost închisă din motive de siguranță și pentru a facilita operațiunile de stingere a incendiilor și de curățare în zonele afectate. Parcul arheologic din Pompei rămâne deschis publicului.