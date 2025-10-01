Atenționare de călătorie în Italia: Grevă în sectorul transportului feroviar, ce recomandă autoritățile române

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Italiană asupra faptului că, în perioada 2 octombrie, ora 21:00 – 3 octombrie, ora 21:00, este preconizată organizarea unei greve naționale în sectorul transportului feroviar.

Ca urmare sunt preconizate anulări și modificări ale conexiunilor feroviare regionale și de lung parcurs. Pentru transportul regional vor fi menținute serviciile esențiale prevăzute de lege în caz de grevă, în zilele lucrătoare, în următoarele intervale orare: 06:00 – 09:00 și 18:00 – 21:00. Totodată, trenurile care se vor afla în mișcare la debutul grevei își vor continua parcursul până la destinația finală, dacă aceasta va putea fi atinsă în maximum o oră de la începutul protestului sindical, fiind posibilă oprirea trenurilor în stații intermediare după depășirea acestui termen, a transmis MAE.

Autoritățile recomandă consultarea paginii de Internet a Ministerului Infrastructurii și Transporturilor al Italiei. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Republica Italiană