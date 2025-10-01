Accident aviatic în Italia: un avion militar s-a prăbușit, două persoane au murit

Miercuri dimineață, avionul, care se afla într-o misiune de antrenament, „s-a prăbușit la sol din motive care sunt în prezent necunoscute”, au declarat surse oficiale, citate de Le Figaro.

„În această dimineață, un avion T-260B (…) aflat în zbor în timpul unei misiuni de antrenament, s-a prăbușit la sol din motive care sunt în prezent necunoscute. Echipele de salvare au intervenit imediat la fața locului ”, au declarat Forțele Aeriene Italiene într-un comunicat.

„Sunt profund îndurerat de moartea a doi soldați (…) implicați în tragicul accident care a avut loc în această dimineață la Sabaudia ”, o stațiune balneară situată la aproximativ 100 km sud-est de Roma, a reacționat Antonio Tajani, ministrul italian de externe, pentru X.