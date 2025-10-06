Aproape 40.000 de ruși au rămas fără curent în Belgorod, după un atac ucrainean

Aproximativ 40.000 de locuitori din orașul rus Belgorod și din localitățile învecinate au rămas fără curent electric după un atac ucrainean care a lovit infrastructura energetică regională în noaptea de duminică spre luni, a anunțat guvernatorul Viaceslav Gladkov.

„Am ascultat raportul oficialilor din domeniul energiei privind pagubele provocate de bombardamentul nocturn. Avem distrugeri semnificative, iar volumul de lucru va fi considerabil”, a declarat Gladkov, citat de presa locală.

Atacul a afectat șapte municipalități, iar autoritățile au trimis echipe de intervenție de urgență în zonele lovite, scrie Kyiv Independent.

Spitalele din Belgorod funcționează cu generatoare, iar școlile își ajustează programul din cauza penelor de curent.

În dimineața zilei de luni se lucra la restabilirea alimentării cu energie.

„Lucrările de reparații continuă și sperăm să fie finalizate în cel mai scurt timp”, a adăugat Gladkov.

Atacul vine pe fondul intensificării loviturilor reciproce asupra infrastructurii energetice.

În septembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că Ucraina va riposta în cazul în care Rusia va încerca din nou să lase țara în beznă.