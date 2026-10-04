Iranul rămâne fără ministru al Petrolului. Mohsen Paknejad a demisionat

Mohsen Paknejad ocupa funcția de ministru al Petrolului din august 2024. Plecarea sa are loc într-un moment dificil pentru economia Iranului, în contextul războiului dintre Iran și Statele Unite, care durează de șapte luni și pune presiune asupra veniturilor și sectorului energetic al țării.

Iranul are un nou ministru interimar al Petrolului

Numirea lui Hamid Bovard a fost anunțată după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a acceptat demisia lui Mohsen Paknejad, scrie Reuters.

„Odată cu acceptarea demisiei lui Mohsen Paknejad de către dr. Pezeshkian, Hamid Bovard a fost numit ministru interimar al Petrolului”, a declarat un oficial din cadrul administrației prezidențiale, citat de presa de stat iraniană.

Bovard conduce National Iranian Oil Company, compania petrolieră de stat care joacă un rol central în producția și comercializarea petrolului iranian. El va prelua temporar conducerea Ministerului Petrolului într-o perioadă în care veniturile din exporturile de petrol sunt esențiale pentru economia Iranului.

Ministrul iranian al Petrolului vorbea despre veniturile din petrol

Demisia lui Mohsen Paknejad a fost anunțată la scurt timp după ce acesta a făcut declarații privind veniturile obținute de Iran din vânzarea petrolului.

Paknejad a afirmat că veniturile provenite din petrolul deja vândut continuă să fie încasate și că acest lucru va continua.

„Veniturile din petrolul pe care l-am vândut continuă să vină și acest lucru va continua, cu voia lui Dumnezeu”, a spus ministrul, potrivit presei de stat.

Nu au fost oferite informații oficiale despre motivele pentru care Paknejad a decis să demisioneze. Schimbarea de la conducerea Ministerului Petrolului vine într-un moment în care sectorul energetic iranian este afectat de presiunile economice generate de conflict și de restricțiile internaționale.

Iranul este unul dintre principalii producători de petrol din cadrul Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), iar veniturile din exporturile de țiței reprezintă o sursă importantă pentru economia țării.