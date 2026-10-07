Israelul comemorează trei ani de la atacul Hamas. Ceremoniile au început la ora exactă a masacrului

La ora 06.29, familiile victimelor și supraviețuitori s-au adunat la Kibbutz Re’im, locul unde s-a desfășurat festivalul de muzică Nova, pentru a marca momentul în care a început atacul din urmă cu trei ani. Participanții au ținut capetele plecate în semn de reculegere, înconjurați de fotografiile victimelor și de flori depuse în memoria acestora.

Festivalul Nova, organizat în apropiere de Kibbutzul Re’im, a fost unul dintre locurile cel mai grav afectate de atacul din 7 octombrie 2023. Acolo au fost ucise 378 de persoane, iar alte 44 au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza, potrivit Times of Israel.

Comemorările vor continua pe tot parcursul zilei în orașe și localități din întreaga țară, iar unele municipalități vor ține drapelele în bernă. Evenimente memoriale vor fi organizate și de comunități evreiești din alte țări.

Un minut de reculegere la nivel național

La ora 12.00 este programat un minut de reculegere în întreaga țară, la inițiativa October Council, organizație care reunește supraviețuitori ai atacului și familii ale victimelor.

O altă ceremonie va avea loc la ora 18.29, la locul festivalului Nova. Ora a fost aleasă pentru a marca simbolic momentul de la 06.29 la care a început atacul. La eveniment sunt așteptați supraviețuitori, membri ai familiilor celor uciși și reprezentanți ai comunității Nova.

Principala ceremonie organizată de supraviețuitori și familiile victimelor este programată la ora 21.15, în Yarkon Park, unul dintre cele mai mari parcuri din Tel Aviv. Evenimentul este organizat de Kumu („Ridicați-vă”), organizație implicată în sprijinirea comunităților afectate de atacul din 7 octombrie.

Ceremoniile oficiale ale statului au avut loc luni, potrivit datei comemorative stabilite de guvern în calendarul ebraic. Evenimentele organizate miercuri marchează doar data calendaristică la care s-au împlinit trei ani de la atac.

Atacul din 7 octombrie

Atacul lansat de Hamas asupra sudului Israelului în dimineața zilei de 7 octombrie 2023 a provocat moartea a aproximativ 1.200 de persoane. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în Fâșia Gaza.

Atacul din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza. Aproximativ 74.000 de palestinieni au fost uciși și peste 175.000 au fost răniți de la începutul conflictului, potrivit autorităților sanitare din Gaza. Datele UNICEF arată că cel puțin 21.700 dintre cei uciși sunt copii. Alți 45.000 de copii au fost răniți, peste 11.000 dintre ei suferind răni care le-au schimbat viața.

În România, împlinirea a trei ani de la atacul din 7 octombrie a fost marcată marți, la Palatul Cotroceni, în cadrul evenimentului „Holocaustul, o mărturie pentru tineri”, la care a participat președintele Nicușor Dan. Evenimentul a fost dedicat și Zilei Naționale de Comemorare a Holocaustului, marcată în România pe 9 octombrie.