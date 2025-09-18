Italia aprobă legea privind inteligența artificială. Închisoare pentru distribuirea de deepfake-uri

Decizia a fost adoptată miercuri seară în Senat, cu 77 de voturi pentru și 55 împotrivă, consolidând un cadru juridic național unic la nivelul Uniunii Europene, relatează dpa.

Noua lege privind AI în Italia vizează în special fenomenul deepfake, care permite crearea de materiale video sau foto ce pot induce publicul în eroare, prezentând o persoană într-un context fals. Parlamentarii au subliniat că măsura a fost necesară în urma unor cazuri recente, în care femei, inclusiv personalități publice, au fost victime ale unor clipuri pornografice generate de inteligența artificială.

Italia aprobă lege privind AI și introduce sancțiuni dure pentru deepfake

Conform legislației, atât persoanele fizice, cât și cele juridice care distribuie deepfake-uri fără permisiune vor putea fi trase la răspundere. Pedepsele pot ajunge până la cinci ani de închisoare, în funcție de gravitatea faptelor.

Guvernul italian a precizat că această lege privind AI marchează un moment istoric, Italia devenind prima țară din Uniunea Europeană care transpune noile orientări europene într-un cadru juridic național. Actul normativ nu doar sancționează abuzurile, ci și trasează principiile generale pentru utilizarea responsabilă a tehnologiilor de inteligență artificială.

Legea privind AI din Italia stabilește reguli pentru viitor

Executivul de la Roma are acum mandatul de a elabora reglementări detaliate care să guverneze utilizarea sistemelor AI, în conformitate cu principiile etice și cu protecția drepturilor fundamentale. Măsura este considerată un pas important în combaterea abuzurilor digitale și în protejarea cetățenilor de efectele negative ale deepfake-urilor.