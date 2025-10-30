J.D. Vance susține că testarea arsenalului nuclear este necesară pentru securitatea națională

Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, J.D. Vance a declarat că testarea armelor nucleare americane este o parte vitală a securității naționale, subliniind necesitatea verificării funcționării corespunzătoare a armamentului, potrivit Reuters.

„Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că acest arsenal nuclear pe care îl avem funcționează corect. Să fie clar, știm că funcționează corect, dar trebuie să fim la curent, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”, a afirmat J.D. Vance, joi.

„Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară”

Declarațiile vicepreședintelui au fost făcute după ce președintele Donald Trump a cerut Departamentului de Război să reia testarea armelor nucleare, după o pauză de peste trei decenii.

„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe baze egale.

Procesul va începe imediat”, a afirmat președintele Trump, adăugând: „Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară.

Acest lucru a fost realizat, inclusiv printr-o actualizare și renovare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Din cauza puterii lor de distrugere uriașe, urăsc să fac asta, dar nu am avut de ales!”.