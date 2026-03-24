Jaf ca-n filme cu final neașteptat. Cinci bărbați înarmați au atacat o dubă blindată lângă Lyon

Atacul a avut loc marți în parcarea unui centru comercial din orașul Beynost, situat în departamentul Ain, la aproximativ 15 kilometri distanță de Lyon, potrivit Le Figaro.

O echipă de până la cinci bărbați înarmați a atacat o dubă blindată în parcarea magazinului, au relatat martorii. Autorii au blocat duba cu vehiculul lor. Apoi, au încercat să incendieze duba pentru a-i forța pe agenții de pază să iasă, a relatat BFM.

După ce au ieșit din mașină, agenții de pază au fost atacați de tâlhari, dar nu au fost răniți grav. Agresorii nu au tras niciun foc de armă și, în cele din urmă, au fugit cu mâinile goale deoarece nu au putut deschide ușa mașinii blindate.

Ca să-și ascundă urmele, hoții au incendiat mașinile cu care au fugit. În total, trei mașini au fost incendiate în orașul în care a avut loc jaful ratat și într-o localitate vecină.

Ancheta a fost încredințată Departamentului de Investigații Criminale din Lyon. Până în prezent nu au fost efectuate arestări.