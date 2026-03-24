Jaf ca-n filme cu final neașteptat. Cinci bărbați înarmați au atacat o dubă blindată lângă Lyon

Cinci bărbați înarmați au atacat o dubă blindată la Lyon. Jaful a avut un final neașteptat. Hoții nu au reușit să fure încărcătura și apoi au fost nevoiți să incendieze mai multe mașini pentru a-și ascunde urmele.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
24 mart. 2026, 20:06, Știri externe

Atacul a avut loc marți în parcarea unui centru comercial din orașul Beynost, situat în departamentul Ain, la aproximativ 15 kilometri distanță de Lyon, potrivit Le Figaro.

O echipă de până la cinci bărbați înarmați a atacat o dubă blindată în parcarea magazinului, au relatat martorii. Autorii au blocat duba cu vehiculul lor. Apoi, au încercat să incendieze duba pentru a-i forța pe agenții de pază să iasă, a relatat BFM.

După ce au ieșit din mașină, agenții de pază au fost atacați de tâlhari, dar nu au fost răniți grav. Agresorii nu au tras niciun foc de armă și, în cele din urmă, au fugit cu mâinile goale deoarece nu au putut deschide ușa mașinii blindate.

Ca să-și ascundă urmele, hoții au incendiat mașinile cu care au fugit. În total, trei mașini au fost incendiate în orașul în care a avut loc jaful ratat și într-o localitate vecină.

Ancheta a fost încredințată Departamentului de Investigații Criminale din Lyon. Până în prezent nu au fost efectuate arestări.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
Se strică vremea în toată România! Meteorologii Accuweather anunță ninsori până de Paște
Gandul
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu zâmbetul pe buze. Final de lună plin de surprize și echilibru!
CSID
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor