JO Paris 2024: Curtea de Conturi estimează cheltuieli publice de 6,65 miliarde de euro

În cadrul raportului au fost incluse atât contribuțiile autorităților locale, cât și investițiile pentru evenimentele de înot în Sena, estimate la aproximativ 331 milioane de euro, potrivit publicației franceze L’Equipe. Veniturile generate de Jocuri – taxe, transport și publicitate – au redus ușor suma totală, la 6,36 miliarde de euro.

Pierre Moscovici, președintele Curții de Conturi, a subliniat că, deși suma este mai mare decât estimările inițiale, Jocurile rămân un motiv de satisfacție, iar comitetul de organizare a reușit să înregistreze un excedent bugetar de 75,7 milioane de euro, evitând apelul la garanția statului.

Raportul atrage însă atenția asupra efectelor economice limitate: impactul Jocurilor asupra creșterii PIB a fost modest, doar 0,07 puncte procentuale, și mai mic decât preconizau unele studii optimiste. Curtea avertizează că veniturile estimate și efectele pozitive asupra turismului au fost supraînțelese, ținând cont de turiștii care nu au venit și de perturbările din zonele de desfășurare a competițiilor.

În privința moștenirii Jocurilor, raportul remarcă faptul că unele proiecte au avut rezultate notabile, precum Ambiția Albastră, program care a contribuit la câștigarea a 139 de medalii olimpice și paralimpice, dar menținerea acestui elan după Jocuri se arată dificilă, din cauza scăderii fondurilor și a dificultății de a atrage noi parteneri. Curtea consideră că Jocurile de iarnă din 2030 reprezintă o oportunitate de a păstra unele dintre aceste inițiative.

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice și Paralimpice Paris 2024 a contestat raportul, considerând că sumele afișate sunt disproporționate față de realitate și că moștenirea Jocurilor nu poate fi evaluată atât de devreme.

De asemenea, reprezentanții comitetului susțin că ar fi fost mai corect să se analizeze cât ar fi costat publicul, dacă Parisul nu ar fi organizat Jocurile, pentru a avea o imagine clară a cheltuielilor reale.