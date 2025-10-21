Joe Biden a finalizat un tratament cu radioterapie împotriva cancerului

Nu este clar care ar putea fi următorii pași de tratament ai lui Biden. Purtătorul de cuvânt nu a oferit detalii despre opțiunile de tratament viitoare pentru fostul președinte, care va împlini 83 de ani luna viitoare.

Fiica lui Biden, Ashley, a postat un scurt videoclip cu tatăl ei sunând clopoțelul, o tradiție pentru mulți pacienți cu cancer după finalizarea unei runde de tratament, la Penn Medicine Radiation Oncology din Philadelphia.

La începutul acestei luni, un purtător de cuvânt al lui Biden a confirmat că acesta a început radioterapia ca parte a tratamentului său pentru cancerul de prostată.

El a început un tratament cu pastile pentru a trata cancerul la începutul acestui an. Biroul personal al lui Biden a anunțat în luna mai că acesta a fost diagnosticat cu o „formă agresivă” de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.