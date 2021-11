„În acest timp, vicepreşedintele va lucra din biroul ei din aripa de vest”, a spus Psaki într-un comunicat.

Biden a sosit vineri dimineaţa la Centrul Medical Walter Reed pentru a fi supus unui examen medical anual de rutină.

Este o rutină ca un vicepreşedinte să-şi asume puterile prezidenţiale în timp ce preşedintele este supus unei proceduri medicale care necesită anestezie. Vicepreşedintele Dick Cheney a făcut acest lucru de mai multe ori, când preşedintele de atunci George W. Bush a urmat o procedură similară.

"La fel cum a fost cazul când preşedintele George W. Bush a fost supus aceleiaşi proceduri în 2002 şi în 2007, în conformitate cu procedura prevăzută de Constituţie, preşedintele Biden îi va transfera puterea vicepreşedintelui pentru o scurtă perioadă de timp cât va fi sub anestezie", a declarat Jen Psaki.

Transferul puterii este prevăzut de amendamentul 25, prezentat Congresului în 1965 după asasinarea lui John Kennedy şi ratificat în 1967. A fost folosit de mai multe ori întotdeauna pentru câteva ore şi întotdeauna pentru o colonoscopie: în 1985, când Ronald Reagan a fost apoi operat pentru cancer de intestin şi a lăsat temporar comanda lui George HW Bush; în 2002 şi 2007, când George W. Bush a încredinţat ţara adjunctului său, Dick Cheney.

Totuşi, este pentru prima oară în istorie când o femeie va îndeplini atribuţiile de preşedinte.

Starea medicală a preşedintelui american Joe Biden este în centrul atenţiei publice în Statele Unite. În decembrie 2019, echipa de campanie a transmis un buletin medical oficial care arăta că Joseph Biden era "sănătos" şi "apt să exercite atribuţiile de preşedinte". Medicul personal Kevin O'Connor a raportat însă un ritm cardiac "neregulat".

Joseph Biden va împlini sâmbătă vârsta de 79 de ani.

Trump a refuzat să transfere puterile

La începutul acestui an, fosta secretară de presă a fostului preşedinte Donald Trump, Stephanie Grisham, a insinuat că predecesorul lui Biden a suferit o colonoscopie într-o vizită secretă la Walter Reed în 2019, dar a ţinut sub tăcere acest lucru pentru a evita transferul puterii prezidenţiale către vicepreşedintele Mike Pence.

În cartea sa, "I'll Take Your Questions Now", Grisham nu foloseşte termenul de colonoscopie, dar insinuează că pentru asta a fost vizita.

Ea spune că vizita lui Trump la spital, care a stârnit săptămâni întregi de speculaţii cu privire la starea sa de sănătate, a fost o "procedură foarte obişnuită", în timpul căreia "pacientul este anesteziat". De asemenea, ea scrie că Bush a avut o procedură similară în timpul mandatului. Grisham scrie că Trump nu a vrut ca vicepreşedintele Mike Pence să fie la putere în timp ce el era sedat, acesta fiind o parte din motivul pentru care a ţinut vizita privată. De asemenea, el "nu a vrut să fie ţinta unei glume" la televiziune, scrie Grisham.