Jannik Sinner a primit un cadou neașteptat de ziua sa de la Terence Atmane. Ce surpriză i-a făcut tenismenul

Jannik Sinner, liderul mondial, a împlinit sâmbătă 24 de ani și a avut parte de o surpriză din partea francezului Terence Atmane, adversarul său din semifinale la Mastersul 1000 de la Cincinnati.

Jannik Sinner s-a impus cu 7-6 (4), 6-2 în meciul de sâmbătă și s-a calificat în finală, însă dincolo de rezultat, momentul special a venit chiar înaintea meciului.

Terence Atmane i-a oferit italianului un cadou neașteptat: un cartonaș Pokémon, surpriză pentru aniversarea sa. După meciul de tenis, Sinner a precizat că pe cartonaș se află Pikachu.

Jucătorul italian i-a mulțumit francezului, care este recunoscut drept un mare colecționar de cartonașe Pokémon, iar la final cei doi s-au îmbrățișat.