Campionatul European de Tenis de Masă: Echipele României joacă sâmbătă semifinalele

Sursa foto: Facebook/Federația Română de Tenis de Masă

Echipa feminină, formată din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, va întâlni reprezentativa Olandei, sâmbătă de la ora 17:00, în timp de reprezentativa masculină, formată din Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate, va întâlni echipa Sloveniei, sâmbătă de la ora 20:00.

Pentru calificarea în semifinale, echipa masculină a reușit o victorie, scor 3-2, în fața Suediei, campioana europeană en titre:

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chirița – Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9).

Echipa feminină a învins Slovacia cu 3-0 în sferturile de finală ale competiției:

Bernadette Szocs – Ema Labosova 3-0 (11-3, 11-7, 11-7)

Elizabeta Samara – Tatiana Kukulkova 3-1 (11-2, 11-9, 10-12, 11-9)

Andreea Dragoman – Barbora Varady 3-0 (11-3, 11-9, 11-7).