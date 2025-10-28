Judecătoare federală contrazice Administrația Trump în plin blocaj guvernamental

O judecătoare federală din San Francisco a emis marți o ordonanță care interzice pe termen nelimitat administrației Trump să concedieze angajați federali pe durata blocajului guvernamental, considerând că măsura ar putea fi ilegală și abuzivă, notează Associated Press.

Susan Illston, judecătoare districtuală din San Francisco a decis să prelungească interdicția privind concedierile până la soluționarea procesului intentat de sindicatele funcționarilor publici, care susțin că administrația republicană intenționează să pedepsească lucrătorii și să pună presiuni asupra Congresului.

Democrații cer protejarea sănătății publice, înainte ca finanțările să fie reluate

Ea emisese anterior o ordonanță temporară de restricție, care urma să expire miercuri.

Congresmenii democrați susțin că înainte de căderea la un acord privind refinanțarea guvernului, trebuie să fie adresate prelungirea subvențiilor pentru asigurările de sănătate și anularea reducerilor aplicate Medicaid de „Legea Mare și Frumoasă”.

Blocajul guvernamental, aproape de un nou record de durată

Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson a anunțat că orice negociere va avea loc după redeschiderea guvernului.

Blocajul actual este al doilea cel mai lung din istoria SUA, după cel din 2019, care a durat 35 de zile și s-a încheiat în urma disputelor privind finanțarea zidului de la granița cu Mexicul.